Walang malalang sakit ang Pangulo – Palasyo

Naglabas na ng pahayag ang Palasyo ng Malacañang hinggil sa totoong lagay ng kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos hindi sumipot sa 119th Independence Day sa Luneta Park kahapon at wala ring opisyal na schedule ngayong buong araw.

Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na kailangang magpahinga ni Pangulong Duterte simula kahapon at buong araw ngayong Martes.

Hindi nag-anunsyo ang Malacañang kung kalian babalik sa normal ang mga schedules ng pangulo.

Dati nang inilutang ang pag-aalala sa kalusugan ni Duterte noong nangangampanya pa lamang ito noong 2016.

Nitong Marso, umamin ang Pangulo na gumagamit s’ya ng ‘oxygen concentrator apparatus’ dahil hirap ito sa paghinga kaya nahihirapang matulog ng mahimbing.

Dati na rin nitong inamin ang pagkakaroon ng Barrett’s esophagus at Buerger’s disease, isang pambihirang sakit sa arteries at veins sa braso at mga binti.

Umamin din ang pangulo na gumagamit ng Fentanyl, isang narcotic pain medicine na panlaban sa severe chronic pain o matinding kirot.

Sa kabila nito, sinabi ni Abella na nasa ‘excellent condition’ ang pangulo, wala itong malalang karamdaman at nabugbog lamang sa dami ng kanyang mga ginawa nitong nakaraang araw.

“The President is actually in excellent, good health, except for the fact that his schedules have been brutal,” ani Abella.

Hiling ngayon ng Palasyo, bigyan ng sapat na oras ang pangulo na makapagpahinga ng maayos, pero nananatili pa rin of a few rest. He was actually on top of the situation,” wika ni Abella.