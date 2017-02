Walang mabibitay sa Duterte admin

Malabong makapagbitay si Pangulong Rodrigo­ Duterte ng mga kriminal lalo na sa mga sangkot sa ilegal na droga kahit maging batas ang panukalang batas na nagbabalik ng parusang ­kamatayan sa bansa.

Ito ang inamin mismo ni House majority leader­ Rodolfo Fariñas sa ­ambush interview kahapon kaugnay ng nasabing panukala na nakatakda nilang ipasa sa susunod na linggo.

“And even with the re-imposition of the death penalty, you do not expect an execution in 4-5 years dahil sa hearing na lang,” ani Fariñas subalit tuloy pa rin umano ang mga ito sa pagpapatibay sa nasa­bing panukalang batas.

Sinabi ng solon na ­karaniwang inaabot ng apat hanggang 5 taon ang isang kaso sa korte bago makapaglabas ng desisyon kaya kahit maipasa ang ­panukala at maging ganap na batas ngayong taon ay malabong may mabitay habang nasa poder si Duterte.

Samantala, tinapos na rin kagabi ang period of interpellation base sa mos­yon ni presiding majority­ leader Juan Pablo Bondoc, isang oras pagkatapos mag-interpellate ang ika­pito at huling interpellator na si Dinagat Island Rep. Arlene ‘Kaka’ Bag-ao.

Agad na isinalang ni Bondoc ang panukala sa period of amendments ang nasabing panukala kung saan inapruba­han ang “amended copy”sa pamamagitan ng viva ­voce ­voting, na nagsasaad na ­apat na heinous crime na lamang ang paparusahan ng parusang kamatayan na kinabibilangan ng rape with murder, plunder, drug related cases at treason.

Tinangka ni Bondoc na isailalim ang aktuwa­l na botohan ang panukala subalit hinarang ito nina Albay Rep. Edcel Lagman, Buhay party-list Rep. Lito Atienza at Northern Samar Rep. Raul Daza kaya napilitan ang liderato ng Kamara na i-adjourn ang sesyon.