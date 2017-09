Walang maaasahan sa kampanya vs korap

Huwag nang asahan na may mangyayari sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa katiwalian sa gobyerno lalo na kung mga kaalyado nito ang nasasangkot.

Ito ang tila pagsukong pahayag nina Akbayan Party-list Rep. Tom Villarin at Magdalo Party-list Rep. Gary Alejano matapos mapalaya sa pamamagitan ng bail ang isa sa mga kaalyado ni Duterte na si dating Sen. Jinggoy Estrada.

“It’s a meaningless campaign as corruption now is rewarded rather than punished. As long as you are not a critic and goes along with the wishes of Duterte then you are free to do as you wish,” ani Villarin.

Si Estrada ay nakalaya noong Sabado matapos payagan ng tatlong mahistrado sa special Fifth Division ng Sandiganbayan na makapagpiyansa ng P1,330,000 sa kasong plunder at katiwalian.

Sinabi ni Alejano, hindi na umano ito umaasa na may mangyayari sa anti-graft and corruption campaign ni Duterte dahil pawang banggit lang umano ito sa isyu ng korapsyon pero hindi sinasabayan ng aksyon.

“I am not optimistic (na may mangyayari sa anti-corruption campaign). Duterte is all rhetorics but no actions. I do not see real thrust on investigating corruptions committed by people he appointed in office,” ani Alejano.

“Nakakalimutan na. BOC (Bureau of Custom), BI (Bureau of Immigration, DOJ (Department of Justice) etc. On the contrary, those detained who were involved in plunderous acts are going out of jail one by one,” dagdag pa ni Alejano.

Ang tinutukoy ng mambabatas ay ang P6.4 billion halaga ng shabu na lumusot sa BOC dahil sa katiwalian na natatakpan na ng iba’t ibang isyu kaya pinangangambahang makakalimutan na ito ng Pangulo.

Maging ang P50 million scam sa BI na kinasasangkutan ng mga appointees nito kung saan nakaladkad ang DOJ ay tila hindi rin umano pinag-iinteresan ni Duterte.

Ang tanging konsentrasyon umano ni Duterte ay ang mga pulitikong kontra sa kaniyang polisiya.