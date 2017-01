Walang kudeta sa Senado pero may balyahan — JV

Kinumpirma ng isang senador na inuuga sa puwesto si Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III pero hindi umano sapat ang puwersa para makudeta ito sa puwesto.

Itinuturing naman ni Sen. JV Ejercito na normal lang ang balyahan sa puwesto lalo pa’t nakakaanim na buwan pa lang bilang Senate President si Pimentel.

“Di naman nawawala ‘yung balyahan eh,” pag-amin ni Ejercito.

Tiwala ang senador na hindi sapat ang mga balya­hang ito para makudeta sa puwesto si Pimentel.

“May konting misunderstanding may kaun­ting tampuhan pero I don’t think it is enough to warrant a coup de etat,” wika ni Ejercito sa Kapihan sa Senado.

Ilan umano sa dahilan ng tampo kay Pimentel ay ang committee assignments at hindi napagbigyan na mga appointment sa puwesto sa gobyerno.

Tumanggi naman si Ejercito na pangala­nan ang mga senador na umuuga sa puwesto ni Pimentel.