Walang itatayong istruktura sa Panatag Shoal — Duterte

Binigyan umano ng kasiguruhan ng Chinese authorities si Pa­ngulong Rodrigo Duterte na walang anumang konstruksyon ang mga Intsik sa Panatag Shoal.

Ito ay sa gitna ng mga ulat na nagtatayo ng mga istraktura ang China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.

“I was informed that they are not going to build anything in Panatag (Shoal) out of respect for our friendship,” paghahayag ni Pangulong Duterte sa press confe­rence sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) kasunod ng pagbisita sa Myanmar at Thailand.

Sinabi ng Pangulo na walang gagawin ang China na makapaglalagay sa alanganin sa relasyon nito sa Pilipinas.

“That was the assu­rance given by the Chinese government. They will not build anything in Panatag (Shoal) because they want our friendship.

They won’t do anything to jeopardize our friendship. China has a word of honor,” ayon kay Duterte.