WALANG IMBITASYON?

Itinanggi ng mga opisyal ng Ateneo na nakatanggap sina Jia Morado at Marck Espejo ng imbitasyon mula sa Larong Volleyball sa Pilipinas, Inc. para mag-tryout sa national team.

Noong Martes ay inilabas ng LVPI ang 25-woman at 25-man pool na pagkukuhaan ng national team na lalahok sa 29th Southeast Asian Games sa August, at kataka-taka na wala sina Morado at Espejo sa lista.

Agad na umani ng batikos ang LVPI matapos sabihin na hindi nakasama sa pool ang mga Ateneo stars dahil hindi umano sumagot ang mga ito sa imbitasyon.

Maliban kina Morado at Espejo, sina Kat Tolentino at Maddie Madayag diumano ay nakatanggap din ng sulat kaya napasama sila sa pool.

Binigyang-linaw nina dating Ateneo athletic director Ricky Palou at Lady Eagles team manager Tony Boy Liao ang isyu.

“The players said they didn’t get any (invitation) and if the athletics office got the invitation, they would’ve asked the players ‘di ba?” pahayag ni Palou. “None of our players received an invitation, men’s or women’s.”

Matapos ang nationwide tryout ng LVPI sa Manila, Cebu at Davao ay nagkaroon ng special tryout para sa mga UAAP players na hindi nakadalo.

Ayon kay national team coach Francis Vicente, si Brian Esquibel na kanyang assistant coach ang nagdala ng mga imbitasyon para sa special tryout noong Linggo.

Pero iginiit ni Liao na conflict ito sa schedule ng mga players.

“Number one may on-going na UAAP, number two may lease so talagang conflict sa tryout.”

Willing naman umano magpahiram ng players ang Ateneo pero pagkatapos na ng UAAP.

Nasa second round ng eliminations ang UAAP at nasa kampanya ang Ateneo na muling makuha ang kampeonato na naipatalo nila sa La Salle noong nakaraang taon.

“Kami definitely we won’t allow them, lalo na if mag-Finals kami,” saad ni Liao. “We’re leading No.1, kung mag-Finals kami kawawa naman ang mga players namin. So ‘yun ang inaantay namin ngayon, kung san kami malalagay.”