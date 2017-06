WALANG GAME 2!

Hindi na inaksaya ng top seed Ginebra at No. 2 San Miguel Beer ang win-once advantage, isang bigwasan lang ipinagpag ang mga nakatapat para umusad na agad sa semifinals ng PBA ­Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Sa nightcap, nilunod ng Gin Kings ang GlobalPort, 96-85, sa likod ng 39 points ni Justin Brownlee. Hihintayin ng Gins ang winner sa serye ng TNT KaTropa at Meralco.

Nagdagdag pa si Japeth Aguilar ng 21, may 12 si LA Tenorio at 11 si Scottie Thompson sa Ginebra, mula 46-33 edge sa break ay umagwat pa 76-56 pagkatapos ng three.

Ejected sa dulo ng laro ang kamador ng Batang Pier na si Terrence Romeo, nagsumite ng 22 points, nang bigwasan sa tagiliran si Tenorio.

“I thought we defended really well tonight, ­especially with Stanley [Pringle]. He’s an explosive ­player and he looked a little worn out tonight,” suma ni Gin Kings coach Tim Cone. “We ­challenged ­Romeo to beat our bigs and for moments, he did make big shots and tough shots, but we just kept the defense on him and didn’t let him use his ball screens.”

Nalimitahan ng Phoenix ang main men ng San Miguel Beer na sina Charles Rhodes at June Mar Fajardo, pero hindi napigil ang support cast ng Beermen at itinagay ng hukbo ni Leo Austria ang 115-96 win para unang pumalaot sa semifinals.

Ibinaon nina Marcio Lassiter at Alex Cabagnot ang 11 sa 16 3-pointers ng Beermen, nagdagdag pa si Ronald Tubid ng tatlo mula sa labas ng arc tungo sa 14 points.

Tumapos si Lassiter ng personal confe­rence-high 26 points, naka-20 si Cabagnot.

Dalawang beses lumayo ng 28 points ang Beermen, aabangan sa final four ang mananalo sa hiwalay na serye ng Star at defending champion Rain or Shine.

Nadiyeta si Rhodes sa 14 points, may 15 si ­Fajardo.

“I really have to commend my players because they really wanted to win this game,” ani Austria. “They really wanted to get to the semifinals right away. We didn’t want to have a Game 2.”