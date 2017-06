Walang emergency announcement sa lagay ng Pangulo

Mariing pinabulaanan ng Malacañang ang kumakalat sa social media na may emergency meeting ang mga gabinete ng gobyerno para sa ‘big announcement’ hinggil sa lagay ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Nilinaw ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na walang ipinatawag na emergency cabinet meeting para sa umano’y malaking anunsyo ngayong araw.

“Hindi totoo. Hindi totoo. Walang cabinet meeting,”giit ni Panelo.

Aniya, wala ring katotohanan ang mga kumakalat na ulat na may malubhang sakit si Pangulong Duterte.

“The President is strong. He is strong as a bull,”ani Panelo.

Binuweltahan din ng Palace official ang hirit ni Buhay party-list Rep. Lito Atienza na maglabas ng medical bulletin ang Palasyo alinsunod sa isinasaad ng 1987 Constitution.

Ipinaliwanag ni Panelo na hindi maaaring gamitin ni Atienza ang nasabing probisyon sa Konstitusyon dahil wala namang malubhang sakit ang Pangulo.

“…kung minsan nakakatawa na lang ang mga kritiko natin pati iyong mga … kailangan daw may medical bulletin dahil daw iyon ang (nakalagay sa) Saligang Batas. Ang nakalagay sa Saligang Batas, ‘in case of serious of illness’,” ng opisyal.

Noong Hunyo 12, hindi nakadalo si Pangulong Duterte sa flag raising ceremony sa Rizal Park para sa selebrasyon ng ika-119 kalayaan ng bansa, kung saan ikinatwiran ng tagapagsalita ng Palasyo na napagod daw ang pangulo sa pagdalo nito sa burol ng mga sundalong namatay sa Marawi City.