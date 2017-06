Walang dapat ikatakot sa presensya ng Maute

By Aries Cano

Pinawi ng Armed Forces­ of the Philippines (AFP) ang pag-aalala ng publiko sa presensya ng mga nahuling kaanak ng Maute brothers sa Metro Manila.

Ayon kay AFP spokesperson Brig. Gen. Restituto Padilla, walang dapat ipangamba ang mga taga-Metro Manila kahit pa nasa Camp Bagong Diwa na sa Taguig City si Caya­mora Maute, ang ama ng Maute brothers na sina Omar at Abdullah.

Nakikipag-ugnayan, aniya, si AFP Joint Task Force-National Capital Region (JTF-NCR) Commander Brig. Gen. Jesus Manangquil sa National Capital Region Police Office (NCRPO) hinggil sa paglalatag ng seguridad sa Metro Manila.

Wala rin aniyang natatanggap na threat ang security force sa Metro Manila sa gitna ng presensya ng Maute sa kalungsuran.

“Maayos naman po. Wala naman po tayong namo-monitor na banta. At ang ayon sa pulis, matibay naman po ang ating nakalatag na mga security para ho sa buong kapuluan. Nandiyan din po ang ating sariling unit ng JTF-NCR sa pamumuno ni General Manangquil na siyang nakikipagtulungan sa NCRPO,” pahayag ni Padilla sa Mindanao Hour briefing sa Malacañang kahapon.

May mga ulat na nagsasabing dinala na rin sa Metro Manila ang ina ng mag-utol na Maute na si Farhana, gayundin ang ex-Marawi City mayor na si Fajad Salic at iba pang Maute fighters at sympathizers.