Walang bayad, walang lipad?

“Ibon mang may layan­g lumipad. Kulungi­n mo at umiiyak.” ‘Yan ay ayon sa awit na ‘Baya­n Ko’ ni Ka Freddi­e Aguilar­. Kung matulo­y ang plano ng Social Securit­y System o SSS na pabayarin ng kontribu­syon ang mga OFW bago makakuha ng Overseas Employment Certificat­e o OEC, hindi kaya magin­g ganito ang awitin­ ng ating mga Bagong Bayani: “OFW mang may layang bumiyahe, pabayarin mo at maaarin­g umaray.”

Pinag-aaralan na ngayon ng SSS kung gagawing mandatory o sapilitan na isasama ang membership at kontribusyon sa bayarin bago makakuha ng OEC. Ibig sabihin hindi makakalipad si OFW kung hindi niya ito babayaran.

Sa isang banda, ang kagandahan sa planong ito ay makakaipon ng pondo ang bawat OFW na maaring mapakina­bangan sa mga benepisyo kagaya ng sickness, maternity, disability­, retirement, death at funeral benefits. Higit na importante dito ang retirement o pension kasi alam naman natin na sa dami ng mga obligasyon at bayarin ng mga OFW ay madalas nakakaligtaan na nila mag-ipon para sa kinabukasan.

Sa kabilang banda­, wala pang Republic Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa POEA o SSS na pigilan ang pag-alis ng OFW maliban na lang kung ang nakasalalay ay “national security, public safety at public health”.

Minsan na rin itong naging isyu noong panahon na ipinagkait sa mga OFW ang OEC o travel exit pass kapag hindi sila nagbayad ng PhilHealth premium na P2,400 kada taon.

Bilang tugon sa hinaing ng mga OFW lalo na sa social media, nag privilege speech si datin­g Ambassador at OFW Family Partylis­t Congressma­n Roy V. Señere­s noong Enero­ 2014 na bumabatikos sa PhilHealth at POEA, kung saan ipinatawag sa Kongreso ang mga opisyal ng dalawang ahensiya para magpaliwanag­. Ito ay nagresulta sa pagtanggal ng pagbayad ng Philhealth bilang requirement bago makakuha ng OEC dahil maliban sa unconstitutional o labag sa Saligang Batas, ito ay nagpapahirap sa mga OFW.

Ang tanong, dapat ba gawing mandatory ang dagdag na bayarin sa SSS, o mas mainam na na ito ay manatiling optional o voluntary base sa pagpapasya ng OFW?

Ito ang naging ‘Question of the Day’ sa aming programang Radyo OFW at base sa aming survey, hati ang opinyon ng mga OFW sa usaping ito. Mayroong pumapabor dahil ito naman daw ay maibabalik sa kanila sa pamamagitan ng benepisyo lalo na sa pension. Mayroon din namang tumututol dahil mistulang ginagawa na naman umano ang mga OFW na ‘gatasang baka’ sa mga dagdag bayarin na kinokolekta.

Narito ang ilan sa kanilang mga sagot:

Lee Cañete: Mali Mali Mali!!! Bakit pipiliti­n nila ang isang OFW na mag-contributio­n kung ayaw nila? Kaya nga may Voluntar­y Membership ang SSS para sa mga kung gusto lang. Ano ‘yan, PWER­SAHANG PANGGAGATAS NA NAMAN SA MGA OFW?!

Abril Paras: Bakit ganun pahirapan ba ang mga OFW lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang. Paano ‘yung nga naloko o niloloko lalo na kung ­hindi makauwi ng Pilipinas.

Wala naman masam­a ang pagpapatupad nito pero sana hindi mandatory­. Madami pa naman ways po para mas mapagaan sa bawat OFW ang inyong adhikain.

Parting verse for the day:

“We work all our lives so we can retire –so we can do what we want with our time– and the way we define or spend our time defines who we are and what we value”. –Bruce Linton

