‘Wala sa hulog’ na panukala ng DOH

May magandang layunin ang panukalang nais ipatupad ng Department of Health (DOH) para maiwasan ang pagbubuntis ng mga teenager na kababaihan na wala sa tamang panahon subali’t hindi ito bumenta sa mga magulang at ilang sektor ng lipunan.

Layunin ng nasabing panukala na pigilan ang pagkalat ng HIV/AIDS sa mga kabataang mag-aaral.

Ngayon ay tila nabaon na nga sa ilalim ng dagat ang panukala ng DOH na magbigay ng libreng condom sa mga 3rd year at 4th high school students sa bansa.

Sa panayam sa radio DZRJ, sinabi ni Department of Education (DepEd) Assistant Sec. Tonisito Umali na tuluyan ng hinarang ng DepEd ang nasabing panukala ng DOH.

Sinabi pa ni Asec. Umali na wala ng pag-asang buhayin pa ang nasabing panukala dahil sa ito ay hindi naayon sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa legalidad ng Reproductive Health Care Law.

Nakatanggap si DOH Sec. Paulyn Jean Rosell-Ubial ng sangkatutak na pambabatikos dahil sa panukala niyang bigyan ng libreng condom ang mga kabatang mag-aaral sa high school.

Nauna nang pinalagan ng isang opisyal ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) ang pamamahagi ng libreng condom sa mga eskwelahan para sa HIV/AIDS campaign ng gobyerno at sinabing mas makakahikayat pa sa mga estudyante ang naturang hakbang para lalong makipagtalik.

Sinabi ni Fr. Jerome Secillano, executive secretary ng CBCP’s Permanent Committee on Public Affairs, na sa halip ay tutukan na lamang ng gobyerno ang pagtuturo sa publiko hinggil dito kaysa mamigay ng mga condom.

Inihayag ni Secillano ang kanyang saloobin matapos ianunsyo ng DOH ang kanilang plano na mamigay ng mga condom sa mga eskwelahan sa susunod na taon bilang parte ng kanilang anti-HIV/AIDS campaign.

Kahit sabihin pa nilang ang pamimigay ng libreng condom ay may kasamang counseling sessions para sa mga estud­yante, hindi sang-ayon ang maraming magulang dito.

Maganda ang layunin, pero ito ang tinatawag nating ‘wala sa hulog’ na rekomendasyon dahil hindi ito ang ganap na makakalutas sa problema.