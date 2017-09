WALA PANG BONUS SA GINS

Mga laro ngayon (Ynares Center-Antipolo)

4:30 p.m. — Blackwater vs. GlobalPort

6:45 p.m. — Star vs. TNT KaTropa

Diniktahan ng Ginebra ang girian, iniwan ng 16 sa third quarter ang Rain or Shine, saka sinalag ang late rally ng Elasto Pain­ters para itagay ang 89-82 victory kagabi sa Smart Araneta Coliseum.

Balik sa pagsolo sa tuktok ng PBA Governors’ Cup ang Gin Kings sa pagtayo sa 107-103 defeat sa San Miguel Beer noong Linggo. Sa eight wins sa 10 games, kalahating laro ang agwat ng defending champions sa Meralco (7-2).

Pero sa pag-usisa ni Tim Cone kay chief sta­tistician Fidel Mangonon kung swak na ang Barangay niya sa top four na may twice-to-beat bonus sa quarters, tinugon siyang hindi pa dahil marami pang contenders kahit nasa homestretch na ang elims.

“Sayang,” sambit ng Gin Kings coach.

“It was a grind trying to get that win,” hirit pa ni Cone. “We weren’t happy with our first half play. We came out well prepared in the second half, but whenever we got the lead, they would come back. It was a big bounce-back game from our San Miguel debacle.”

Huling nagbanta ang RoS 75-72 sa final 54.6 seconds matapos kumpletuhin ng 3-poin­ter ni Jericho Cruz ang 30-17 blitz.

Binalikat pagkaraan nina Justin Brownlee, LA Tenorio at Scottie Thompson, kasama si Greg Slaughter, ang 14-10 run ng Gins para mapre­serba ang ‘W’.

Sobra sa boundary niya si Brownlee na 21.0 points average sa nilaklak na 28 at 10 rebounds, habang may 12 at 13 si Slaughter. Naka-16 points si Tenorio at may 12 si Thompson.

Sinaboy naman ni June Mar Fajardo ang 20 sa career-second best niyang 41 points sa final canto nang senglutin ng grand slam seeking San Miguel Beer ang KIA 118-112.