Wala munang peace negotiation — Palasyo

Nilinaw ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar na wala munang mangyayaring peace negotiations alinsunod umano sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa isang panayam ­kahapon ay sinabi ng ­Palace official na wala silang napag-usapan ni Pangulong Duterte ­patungkol sa pagsasalba ng peace talks.

“Ang pinag-uusapan lang namin, nila (Presidential Peace Adviser) Secretary Jess Dureza ay tuluy-tuloy iyong acts of building confidence ­measures,” ani Andanar.

Inihalimbawa nito na pagdating sa socioeconomic programs ng gobyerno ay patuloy pa rin itong isasagawa kasama na ang mga rebelde.

“Pero the act of talking on the negotiating table, we simply follow the direction of the President na huwag muna, wala munang peace negotiations,” pagdidiin ni Andanar.

Ipinaliwanag pa ni Andanar na noong sinabi umano ni PDu30 na para doon sa mga gustong bumaba na mga rebelde, bumaba na ng bundok, pumunta sa siyudad at sumurender ay naka­handa itong umalalay para sa mga gustong magbagong-buhay.

“Kumbaga tutulungan­ niya. Pero as far as the negotiation with the CPP-NPA-NDF is concerned, wala na, tapos na iyon. Kasi nga the President already walked the extra mile at ang pakiramdam nga namin sa gobyerno ay sobra naman na tatlong sundalo eh pauwi, kumuha lang kanilang subsistence allowances, tapos papatayin, talamak iyon. Hindi na makatarungan iyon,” paliwanag pa ng PCO chief.