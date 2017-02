Wala kaming kakayahang ibagsak si Duterte — Drilon

Mariing itinanggi ni dating Senate President Pro-Tempore Franklin Drilon na binabalak ng Liberal Party (LP) na patalsikin sa puwesto si Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

Ayon kay Drilon, walang kakayahan ang LP na magsagawa ng destabilisasyon sa administrasyon, lalo na ang patalsikin sa puwesto si Pangulong Duterte.

Tulad ng sinabi ni da­ting Pangulong Noynoy Aquino III noong Sabado­, hindi away kundi tulong ang inaalok ng LP.

“We have no capability to topple this government. In fact as former President Aquino said, we are offering to help. I repeat, wala po ­kaming kakayahan. We have no capacity to stage any destabilization and we will not,” paglilinaw ni Drilon.

Pinag-iinitan ng mga supporters ng administrasyon ang LP na may plano umanong patalsikin sa puwesto si Duterte upang mailuklok ang kapartidong si Vice President Leni Robredo.

Isa sa miyembro ng LP na mariing tumutuligsa kay Pangulong Duterte ay si Sen. Leila de Lima na nakakulong ngayon sa Custodial Center ng Philippine National Police (PNP) matapos makasuhan ng paglabag sa Dangerous Drugs Act sa Muntinlupa Regional Trial Court.

Ani Drilon, ang persepsyon ngayon ng taumbayan ay hindi naging patas ang Department of Justice (DOJ) sa paghawak ng kaso ni De Lima at mala­king problema ito kung hindi maibabalik ang tiwala ng taumbayan sa hustisya.

“Perception is very important because the DOJ is one of the five pillars of our criminal justice system and people must maintain confidence in our justice system, for it is the foundation of our democracy,” paliwanag ng senador.