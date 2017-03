Wala akong tinago — Du30

Bumuwelta si Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa mga kritiko dahilan sa tila pinagpipiyestahan ng mga ito ang “oxygen converter” na nakita at nakuhanan ng larawan sa loob ng kanyang silid-tulugan sa bahay nito sa Davao City.

Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala namang bago at noon pa man ay isinapubliko na niya ang kanyang mga iniindang karamdaman.

“Kagaya nu’ng picture sa ‘yung birthday ko — kasi ‘yung na-picturan ‘yung kuwarto ko may converter sa oxygen, karami na namang ano… ‘Di ba sinabi ko sa inyo, I never lied. Tinatanong ako doon sa debates: anong sakit mo? Sabi ko Barrett dito sa inom pati ano, Buerger’s because of smoking,” pahayag ni PDu30 sa oath-taking ng mga bagong talagang opis­yal gayundin ng Philippine Councilors’ League officers sa Malacañang kahapon ng hapon.