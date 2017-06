Waiting time sa LRT-1 iikli

Magandang balita ang inanunsyo ng pamunuan ng Light Rail Transit Authority (LRTA) sa mga commuters dahil simula ngayon ay mapapaikli na ang waiting time ng biyahe ng mga tren.

Ito ay dahil aabot na sa 102 light rail vehicles (LRVs) na ng Light Rail Transit Line 1 (LRT-1) ang bumibiyahe ngayon, na tiyak na mas magpapabilis at magpapa-kumportable ng mga biyahe ng kanilang mga pasahero.

Base sa pahayag ng LRTA nakumpleto na ng private operator ng LRT-1 na Light Rail Manila Corporation (LRMC) ang rehabilitasyon ng karagdagan pang 25 LRVs.

Habang hinihintay pa ang pagbili ng 120 bagong LRVs ng pamahalaan, naglaan muna ang LRMC ng P1 bilyon para sa programa ng restorasyon ng mga LRVs at pagpapahusay ng reliability ng kanilang sistema.

Dahil sa restorasyon o pagsasaayos ng 25 LRVs na natapos nitong Mayo 31, 2017, umabot na nga­yon sa 102 LRVs ng LRT-1 ang bumibiyahe mula sa dating 77 lamang.

“With the expanded fleet a new train timetable will be implemented increasing the number of trips on weekdays from current 498 to 554 trips daily resulting to shorter queuing time and reduce headway for our passengers,” pahayag ni LRMC President at Chief Executive Officer Rogelio L. Singson.