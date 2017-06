‘Wag puro dayuhan – Binay

Kung takot ang mga dayuhan na bumisita sa bansa dahil sa gulo sa Marawi City at sa umiiral na martial law sa Mindanao, iminungkahi ng isang senador sa Department of Tourism (DoT) na pagtuunan ng pansin ang domestic market sa turismo.

Ayon kay Sen. Nancy Binay, chairperson ng senate committee on tourism, makabubuting ikambyo ng DoT ang atensyon sa local market imbes na gumastos ng daang milyong piso sa advertisement para makuha ang atensyon ng mga dayuhang turista.

“Baka pwede munang i-reassess ang strategy na instead na foreign market ang focus natin, baka pwedeng mag-concentrate din tayo sa domestic market. It’s also another growth area in terms of tourism. Sayang lang ang mga ads na pinapalabas natin kung mahihirapan lang naman tayong ibenta ang Pilipinas abroad,” giit ni Binay.

Naniniwala ang senadora na mapupunan ng domestic tourism ang pagbagsak ng turismo dahil sa negatibong persepsyon ng mga dayuhan sa ating bansa dulot ng patuloy na bakbakan ng militar at teroristang Maute Group sa Marawi City.

Inamin mismo ni DoT Secretary Wanda Teo na maraming dayuhang turista ang nagkansela ng booking sa mga hotel dahil sa takot na bumisita sa bansa.

Ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA), lumago ang domestic tourism expenditure ng 19% mula P1.7 trillion noong 2015 at umakyat ng P2.1 trillion noong 2016.

Nais ding malaman ng senadora sa DoT kung ano ang kanilang diskarte sa turismo upang maibsan ang pangamba ng mga turista hinggil sa kaguluhan sa Mindanao.

Nitong nagdaang linggo nakaladkad sa kontrobersya ang DoT matapos ulanin ng batikos sa umano’y kinopyang tourism commercial ng South Africa kaya napilitan ang kagawaran na ibasura ang kontrata sa McCann worldwide group na gumawa ng komersiyal.