‘Wag paniwalaan si Leni — Pagcor chief

Sinabihan ni Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) chairman Andrea Domingo ang mga investors nitong Martes na huwag paniwalaan ang sinabi ni Vice-President Leni Robredo sa United Nations (UN) hinggil sa ‘palit-ulo’ scheme sa war on drugs ng administrasyong Duterte.

Sa Southeast Asian gaming summit na isinagawa sa isang hotel sa Pasay City, tinanong ni Domingo ang mga delegado kung may nakita ba silang nakabalandang patay na tao sa kalsada o nakakita ng taong tinortyur.

“If you haven’t, please, do not believe Leni Robredo. She has maligned our country and our people. I feel very badly about this,” ani Domingo.

Binigyang-diin pa ng Pagcor chief na ang alegasyon laban kay Pangulong Duterte ay pawang walang katotohanan.

Magugunitang sa videotaped message ni Robredo sa UN Commission on Narcotics Drugs, isiniwalat nito ang ‘palit-ulo’ scheme sa war on drugs, kung saan ang kaanak ng drug suspek ay kinukuha umano ng pulis kapag hindi nahagilap ang primary suspect.

Ikinagalit ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang ginawa ni Robredo kung kaya’t nagbanta itong maghain ng impeachment complaint dahil sa ‘betrayal of public trust’.

“I’m sorry I have to tell you this. She maligned my country, my Filipino people, my policemen,” wika ni Domingo sa mga investors. “I am an ordinary government worker.

I only have this international forum to share my sentiments. Thanks for bearing with me on this,” dagdag pa niya.