‘WAG N’YO AKONG HIYAIN!’

“Huwag ninyo akong hiyain. ‘Pag hiniya ninyo ako, hiwalay-hiwalay tayo.”

Ito ang matapang na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng ginawang pag-amin sa ginawang pagsibak kamakailan kay Peter­ Laviña bilang National Irrigation Admi­nistrator (NIA).

Sinabi pa ng Pangulo sa panayam ng media nang dumalo ito sa groundbreaking ceremony ng CEBU-CORDOVA LINK EXPRESSWAY (CCLEX) na pinag-resign niya si Laviña taliwas sa bali-balitang kusa itong bumitiw sa puwesto.

“I told him to resign,” paghahayag ng Pangulo nang usisain kung sinibak ba o kusang loob na nag-resign si Laviña.

Nanindigan ang Pa­ngulo na hindi siya papayag na magkaroon ng kahit isang opisyal ang kanyang gobyerno na may bahid ng katiwalian.

Ikinuwento pa ng Pa­ngulo sa media ang na­ging senaryo bago ang ginawan­g pagsibak sa puwesto kay Laviña kung saan ay pinaalalahanan umano niya ang dating opisyal sa kanyang malinis na intensyon para sa bayan.

“Alam mo ganitong usapan, ‘Adre sama tayo sa gobyerno, pero mali­nis ‘to ha. Hindi ‘to itong, do not… This is not for profit­,” giit pa ng Pangulo.

Gayunman, aminado ang Pangulo na naging masakit para sa kanya na alisin sa puwesto si Laviña dahil kaibigan niya ito.

Matatandaang kasunod ng pag-alis ni Laviña sa NIA ay naging usap-usapan kung sinibak o kusang-loob itong umalis sa puwesto matapos na makaladkad sa isyu ng katiwalian.

Iginiit naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na ang mga nagtatrabaho sa ilalim ng administrasyong Duterte ay kailangang walang bahid ng korapsyon.

“We deeply regret the resignation of Mr. Peter Laviña as head of the National Irrigation Administration. He has been a strong supporter of the President as early as the latter’s years as mayor of Davao City. In his various capacities in the public and private sectors, he has consistently demonstrated his loyalty to his principal,” paghahayag ni Abella.

Paliwanag ni Abella na ang mga may bahid ng korapsyon ang pagsisilbi sa bayan ay hindi akma sa prinsipyo ng administrasyong Duterte.

“That his departure from the NIA is tainted­ with allegations of wrongdoing, therefore, runs against the very core of this administration’s values,”giit pa ni Abella.

Si Laviña ay itinalaga sa NIA ni Pangulong Duterte noong Nobyembre nakaraang taon.

Tumayo rin itong campaign spokesman at nagsilbing special assistant noong mayor pa ng Davao City si Duterte.