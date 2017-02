‘WAG MONG IPAKULONG SI NOYNOY

Ipinabatid kahapon ni Pangulong Rodrigo­ Duterte na nagpadala­ ng mensahe sa kanya kamakailan si showbiz­ personality Kris Aquino­ upang makiusap na ­huwag ipakulong ang kapatid ­niyang si dating­ Pangulong Benignoy ‘Noynoy’ Aquino III kaugnay ng madugong operasyon sa Mamasapano, Maguin­danao noong Enero 2015 na ikinamatay ng 44 elite forces ng Philippine ­National Police (PNP).

“Si Kris nag-text. Sabi, ‘Huwag mo namang ipa­kulong si Noynoy,” paglalahad ni Pangulong Duterte sa talumpati nito sa launching ng tax campaign ng Bureau of Internal Re­venue (BIR) sa ­Pasay City.

Matatandaan na naha­harap sa homicide case ang dating Pangulo at iba pang personalidad sa Ombudsman kaugnay ng police­ ­operation sa ilalim ng Oplan: Exodus noong Ene­ro 25, 2015 para hulihin ang teroristang si Zulkifli bin Hir alyas Marwan.

Napatay ng mga mi­yembro ng Special Action Force (SAF) ng PNP si Marwan sa kanyang kuta sa Mamasapano, subalit nakatakas ang aide nitong si Basit Usman. Sa pag-atras ng SAF troopers, nakasagupa nito ang pinagsanib na puwersa ng Moro Islamic Liberation Front (MILF), Bangsamoro ­Islamic Freedom Fighters (BIFF) at private armed groups (PAGs) sa nasabing lugar na nagresulta sa pagkamatay ng 44 SAF.

Ang sagot umano ng Pangulo sa text message ng bunsong kapatid ni Noynoy: “No Kris. I am not out to find faults. I just want to know the truth.”

Hindi man sinabing pinagbigyan niya ang special request ni Kris Aquino, tila ito naman ang naging tono ng pana­nalita ng Pangulo nang umatras ito sa nauna niyang kagustuhan na magkaroon ng reinvestigation sa Mamasapano incident.

Hihintayin na lang daw ng Pangulo na tapusin ng Ombudsman ang kanilang imbestigasyon sa nasabing insidente.

“I am not going ahead with the creation of a commission because ­apparently the Ombudsman has said that it’s still pending before them,” ayon sa Pangulo.

“I don’t want to have a multiple incongruity especially if one finding fights with the other. So hintayin ko na lang,” dagdag pa ng chief executive.

Magugunitang sa bis­peras ng ikalawang ani­bersaryo ng Mamasapano massacre, pinulong ni Pangulong Duterte ang mga naulilang pamil­ya ng SAF 44 kung saan doon nito binanatan si da­ting Pangulong Aquino.

Makalipas ang dalawang araw, sinagot punto por punto ni Aquino ang mga alegasyon ni Duterte, kung saan binigyang-diin ni citizen Noynoy na hindi sana mangyayari ang masaker kung sumunod lang sa kanyang utos si da­ting SAF Director ­Getulio Napeñas.

Sa nasabing operas­yon, pinahintulutan ni Aquino ang suspendidong si PNP chief Director General Alan Purisima na makialam sa operasyon imbes na ang acting PNP chief ng panahong iyon.