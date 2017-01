‘Wag maniwala sa hula — CBCP

Nanawagan ang Simbahang Katolika sa publiko na huwag umasa sa mga hula para sa kinabukasan.

Ito ang paalala ni da­ting Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) president at Lingayen Dagupan Archbishop Emeritus Oscas Cruz sa mamamayan na mahilig magpahula para sa pagsisimula ng taon.

Aniya, hindi narara­pat iasa ng sinuman ang kanilang buhay at kinabukasan sa mga ‘hula’ na walang katotohanan at pawang pagbabakasakali lamang.

Giit nito na sa halip na iasa at gawing gabay ang mga hula ay mas nararapat gamitin ng bawat isa ang kaloob na kalakasan, karunungan at pambihirang kakayahan na regalo ng Panginoon sa bawat isa.

Paliwanag pa ni Cruz, hindi nararapat gawing gabay sa buhay ang mga ‘hula’ na wala namang katiyakan sa halip ay mas nararapat paigtingin ang pananam­palataya na kaloob ng Panginoon na lubos ang pag-ibig sa ­buong sangkatauhan.

“Ang hula po ay walang katotohanan, kaya nga tinawag na hula ‘yun ay sabi-sabi, tantiya, baka sakali etc. etc. So paano po tayo maniniwala sa baka-sakali­ at saka tantiya-tantiya,­ neither here or there kung ganito gagawin mo, ganito ang suwerte.

So huwag po, meron­ po tayong kaisipan gamitin natin, meron tayong kalooban gamitin natin, meron tayong kalakasan ng katawan ay gamitin natin at huwag po ta­yong umasa sa mga hula kundi wala pong mangyayari sa buhay natin,” paalala ni Archbishop­ Cruz sa panayam sa ­Radio Veritas.

Magugunitang taong 2012 nang kumalat ang prediksyon ng mga mang­huhula hinggil sa pagkawasak ng mundo suba­lit hindi ito nagkatotoo.