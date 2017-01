‘Wag lang condom, waterless schools tutukan din

Kung masigasig umano ang Department of Education (DepEd) at Department of Health (DOH) sa plano na pami­migay ng condom sa mga estudyante, dapat ay ganito ring kasigasig ang naturang ahensiya sa pagtugon sa mga eskuwelahan na walang tubig o waterless school.

Ito’y ayon kay Senate Minority Leader Ralph Recto.

“If we’re going to give away condoms, then let us also provide clean drinking water to millions of schoolchildren. Let’s erase the backlog in water and sanitation facilities,” ayon kay Recto.

Sa datos na inilatag ng DepEd sa Senado noong Marso ng nakaraang taon, lumitaw na 3,628 mula sa 46,739 paaralan sa buong bansa ang walang tubig habang 8,109 eskuwela­han ay nakadepende sa tubig-ulan.

Bukod dito, ilang bahagi lamang ng 493,669 classrooms sa buong bansa­ ay may lavatories.

“So about one in four walang tubig. Ilang ­bata ang apektado? Easily­ five million students. With lack of water comes the problem of sanitation ­facilities,” ayon kay ­Recto.

Dahil na rin umano sa kakulangan ng tubig sa mga eskuwelahan, ay apektado na rin ang free school-based lunch program ng DepEd para naman sa 1.9 milyon ­underweight Kindergarten hanggang Grade 6 ­pupils.