‘Wag buwis, itaas ang multa ng mga pasaway sa kalsada

Imbes na buwis na makakaapekto sa lahat ng mamamayan ang pag-isipang ipatupad ng mga economic managers ng Palas­yo ng Malacañang, itaas na lamang ang multa ng mga pasaway sa kalsada.

Ayon kay Puwersa ng Bayaning Atleta (PBA) party-list Rep. Jericho Nograles, kapag tinaasan ang multa sa tinawag na “statutory offenses” ay ­tiyak na bilyun-bilyong­ piso ang makokolekta ng gobyerno.

Ang statutory offenses­ ay kinabibilangan ng jaywalking, overspeeding na pagmamaneho, pagmamaneho ng nasa impluwensya ng alak o droga, lumalabag sa batas ­sa pedestrian lane, umiinom sa kalsada, paninigarilyo­ sa mga non-smoking ­areas at iba pa.

“With the huge number of Filipinos who do not even understand the use of the pedestrian lane, the government could easily generate huge amount of revenues from fines collected from violators of simple traffic rules,” ayon pa sa mam­babatas.

Sa ganitong paraan, aniya, bukod sa makakakolekta ng malaking ha­laga na hindi buong ba­yan ang apektado, tiyak na matututo ang mga tao at maibabalik ang disiplina sa kalsada.

“Mga traffic violators dapat katakot-takot­ na fine ang ipataw sa mga ‘yan. Trucks that break down at overloaded, dapat fine ‘yan. Reckless bus drivers and bus companies dapat i-fine ‘yan. Poor internet and mobile phones services dapat i-fine ‘yan,” ayon pa sa mambabatas.