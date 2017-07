‘W’ SA RED LIONS AT CHIEFS

Laro sa Martes: (San Juan Arena)

12:00 nn — UPH VS CSB (srs)

2:00 p.m. — JRU vs LPU (srs)

4:00 p.m. — Letran vs Mapua (srs)

Wagi ang Arellano University Chiefs kontra Mapua University Cardinals, 91-82. Habang dumaan muna sa dikitang laro ang defending champion San Beda bago nadispatsa ang San Sebastian College, 76-67 sa pagbubukas kahapon ng NCAA Season 93 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Pinangunahan ni Denniel Aguirre ang opensa ng Cardinals sa first half nang umiskor mula sa lay up, kasunod ang baskets nina Andrew Estrella at Almel Orquina para sa 23-19 first quarter score.

Tinapos ng Cardinals ang first half na abante ng dalawang puntos, 46-44.

Pagpasok ng third quarter, bumulusok ang Chiefs sa pangunguna ni Michael Cañete, nagsumite ng 17 points at angkinin ang one-point lead sa pagtatapos ng nasabing period, 72-71.

Hindi na lumingon ang last year’s losing finalist Arellano. Nagsanib-pu­wersa sina Kent Salado na nagsumite ng game-high 24 points, habang bukod sa 17 puntos ay nag-contribute rin si Cañete, mula sa St. John of Davao, ng 12 rebounds.

“Napakatamis ng panalo, ang hirap kasi kunin ng first game, ‘yung jitters tapos halos bagong team,” pahayag ni Arellano Chiefs coach Jerry Codinera.

Sunod na kalaban ng Arellano ang San Sebastian College.

Sa unang laro, nagtulong sina Robert Bolick, Davon Potts at Clint Dolinguez ng San Beda sa fourth canto upang maitakbo ang pahirapang 76-67 win kontra Baste.

“Baste played well today,” patungkol ni San Beda coach Boyet Fernandez. “Expected ko na dikit ang laban.”

Bumitaw ng tres si Bolick upang hawakan ng Red Lions ang 70-62 bentahe may 2:30 minuto na lang sa fourth canto.

Tumapos si Bolick ng 15 puntos kapareho ni Jayvee Mocon habang tig 10 at siyam sina Do­nald Tankoua at Potts ayon sa pagkakasunod.

Kumana sa San Sebastian sina Michael Ca­lisaan at Enzo Navarro na may 13 at 12 points habang tig-10 markers sina RK Ilagan at Allyn Bulanadi.