VP Robredo kailangan ng mga kababayang binagyo

By Boyet Jadulco

Hindi sapat ang ‘remote control’ kundi personal appearance ang kailangan ng mga sinalanta ng bagyo kay Vice-President Leni Robredo.

Ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian, mas mainam na personal na makita ng kanyang mga kababayan si Robredo kaysa iasa lamang sa kanyang mga staff at volunteers ang pamamahagi ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo.

Kung mahaba pa ang bakasyon ni Robredo at ang kanyang pamilya sa Estados Unidos, mas makabu­buting putulin na niya ito upang personal na ma­damayan ang mga kababayan niyang nabiktima ng bagyong Nina.

Nagpaliwanag naman ang Bise Presidente na kahit nasa US siya, pinakikilos niya ang kanyang mga staff at volunteers para makarating sa mga nangangaila­ngan ang relief goods at iba pang pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo.