VP LENI AYAW SA OUST DUTERTE

By Bernard Taguinod

Kung mayroong ­unang hindi pabor na matanggal si Pangulong Rodrigo Duterte ay si Vice President Leni Robredo dahil hindi umano ito makakabuti sa bansa.

Sa panayam kay Robredo sa Tiwi, Albay kahapon, sinabi nito na hindi siya naniniwalang mayroong nilulutong “oust Duterte” si dating United States (US) Ambassador to the Philipines na si Philip Goldberg tulad ng lumabas sa isang pahayagan.

“Ako, hindi ako naniniwala na mayroong ganoon. Unang-una, nagkausap kami ni Ambassador Goldberg noong nasa isang event, panga­lawa nag-courtesy call siya sa opisina. Wala namang pinag-usapan tungkol kay Pangulo, iyong pinag-usapan namin ay iyong bilateral relations ng US at ng Pilipinas,” ani Robredo.

Hindi rin umano ito pabor na bawat hindi gusto sa isang Pangulo ay patalsikin na ito sa kapangyarihan dahil hindi aniya ito nakakabuti sa bansa.

Pinagtawanan din ni Robredo ang pahayag umano ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na malakas ang Liberal Party (LP) kaya mapapabagsak umano ng mga ito ang Duterte administrasyon.

Siguro malakas iyong partido noong Pangulo pa si Pangulong Aquino pero ngayon kaunti na lang. Nandoon pa lang kami sa stage na mag-uusap ulit, pag-uusapan kung anong direksyon patutunguhan ang partido pero hindi pa nag-uusap bilang partido, hindi ako naniniwala na malakas na ganoon,” ani Robredo.