Voters registration data bantay-sarado

Sinisiguro ng Commission on Elections (Comelec) na naglatag na ito ng mahigpit na pagbabantay sa personal information ng mga registered voters.

Ito ang pagtitiyak ng poll body kasunod ng natanggap nitong impormasyon na may nangyaring pagnanakaw sa desktop computer sa Wao, Lanao del Sur, noong nakaraang taon na naglalaman ng mga biometrics data ng mga registered voters.

Base sa imbestigasyon ng pulisya, Enero 11 nang sumalakay ang hindi nakilalang mga kalalakihan sa opisina ng election officer sa Wao, Lanao del Sur at tinangay ang desktop computer na naglalaman ng Vo­ter Registration System (VRS).

Naglalaman din ito ng National List of Registered Voters (NLRV), na may demographic data ng lahat ng registered voters sa buong bansa at ang Voter Search system, na ginagamit ang NLRV upang madetermina kung ang isang indibiduwal ay nakareshistro na.

May nakalagay rin umano sa VRS ng personal information ng kabuuang 58,364 registered voters ng Wao, Lanao del Sur, kung saan ang 40,991 ay registered voters na lalahok sa Barangay election simula noong Oktubre 19, 2016 habang 17,373 ay sa Sangguniang Kabataan elections noong pang Setyembre 13, 2016.