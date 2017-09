Vivo Ouano, aminado sa sex video “Enjoy!”

NAGBABALIK ang dating Starstruck Avenger na si Vivo Ouano na isa sa mga bida sa isang sex-comedy stage play na pinamagatang Solo Para Adultos na mapapanood sa October 20 sa Music Museum.

Kasama ni Vivo rito sina April ‘Congrats’ Gustilo, ang Mr. Gay World John Raspado, dating taga-Wowowin na si Tori Garcia at Protégé finalist na si Andres Vasquez.

Ngayon pa lang daw magpapaka-daring nang husto si Vivo sa entabaldo, kaya kailangan pa raw niyang mag-workshop para maging kumportable siyang maghubad at gawin ang ilang daring na act sa entablado. Medyo naalangan lang daw siya sa ilang daring na tagpo dahil may asawa na raw siya at dalawang anak.

Pero hunky pa rin si Vivo sa edad na 27 at aminado itong hanggang ngayon ay marami pa rin daw siyang natatanggap na indecent proposals. Sa ngayon ay iniisip pa raw niya kung magpapatuloy pa ba siya sa showbiz dahil wala naman daw siyang manager na nagha-handle sa kanya.

Matagal din daw siyang hinawakan noon ng GMA Artist Center, wala naman daw nangyari. Matagal din daw siyang naghintay noon, pero wala raw naibigay na trabaho.

Hindi raw niya alam kung maghahanap pa siya ng manager na magha-handle sa kanya.

“Kaya hanggang ngayon wala akong manager. Kasi ‘yung ibang manager, gusto nila magsyota eh,” deretso niyang pahayag.

Karamihan daw kasi mga bading ang nag-aalok na i-manage siya pero makipag-dyowaan ang kapalit.

“Maraming nag-aalok sa ABS,” mabilis niyang sagot sa amin nang tinanong namin kung sino itong nag-aalok sa kanya na dyowain siya.

Sinundan namin ng tanong kung paano ito inalok sa kanya.

“Mga secretary nila nagti-text sa akin eh, na gusto ka i-meet na ganito, tapos tutulungan ka.

“‘Yung secretary nila, ang kaliwang kamay. Sila ‘yung nag-o-offer, gusto makipagkita ganu’n,” sagot niya sa amin.

Meron ba siyang pinatulan kahit minsan?

“Wala. Dedma na lang,” kaswal niyang sagot sa amin.

“Kasi gusto ko sumikat sa kakayanan ko. Ayokong sumikat dahil magsyota kami ganu’n. Tapos inaano niya ako,” dagdag niyang pahayag.

Hindi naman itinanggi ni Vivo na meron din siyang nagawang sex video, pero bagets pa raw siya nun.

“Siyempre parang kabataan nun. Daming nangungulit eh,” napapangiti niyang sagot.

Hindi namin napanood ang video na iyun pero ayon sa kuwento ng mga nakapanood, bongga naman daw at talagang may maipagmamalaki naman daw ang dating Starstruck avenger.

“Kung ano ‘yung kumalat, siguro. Kung ano ‘yung nakita n’yo…enjoy. ‘Yun na ‘yun. Hindi mo maiwasan ‘yun bilang lalaki eh,” sagot niya sa amin.

Hindi naman daw siya aware na kumalat iyun. Pero hindi naman daw ganu’n kagrabe.

“Parang parehas lang kay Jason Abalos,’ yun lang,” pakli nito.