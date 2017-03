Vivian Velez, nakakahibang ang petisyon at panawagan

NAKAKAHIBANG ang panawagan ni Vivian Velez.

The WHO si VV? Para sa mga demographics na belonging to Generation X, siya ang tinaguriang Ms. Body Beautiful, naging asawa ni former basketball cager­ Paul Alvarez at may dalawang­ pelikulang kahit paano eh nagmarka sa publiko, ang Pieta at Aliwan ­Paradise.

Kataka-taka ang nasa niyang magbitiw sa posisyon bilang pangalawang­ pangulo si Ginang Leni Robredo.

Hinimok niya ang mga tagasuporta ni Presidente Digong Duterte na sumugod sa opisina ni VP Leni.

Ang resulta LIMA lamang kabataang tila hindi pa alam ang tama at mali ang nakisimpatiya sa kanyang panawagan.

Si Velez yata ang pang-anim at may chance na siya ang nag-picture for posterity of their aalug-alog at kakalug-kalog moment.

May petisyon siyang sinusulong — 2 Million signatures para si Presidente Digong ay magka-revolutionary powers.

Bakit kailangan ang kapangyarihan ito? Are we on the brink of civil war?

May social ­unrest ba? Nagkakagulo ba sa mga kalye? May looting left and right?

Kapag binigay ba ang revolutionary powers kay Pres. Digong, will it stop the all-time high inflation?

Mas magiging matatag ba ang piso kontra dolyar at iba pag foreign currencies?

Magiging bullish bang bigla ang stocks sa merkado?

Mas marami bang mahirap ang mabibigyan ng libreng edukasyon, pabahay at trabaho?

Mababawasan ba ang traffic sa EDSA?

Papalag na ba siya sa lantarang pananakop ng Tsina sa mga teritoryong atin talaga since time ­immemorial?

Ang siguradong me­ron… ang walang katapusang patayan sa mga nila­lang na umano ay nanlaban sa mga kapulisan kaya ayun, dead na sila at ginetlak ni Lord.

Pulos mga maliit na tao, small time pushers at peddlers ang tumutumba… nasaan ang malalaking isda at drug lords?

When will their heads roll?

We are living under the principles of democracy kaya hindi ko babasagin ang pagsusumamo ni Ms. Vivian­ Velez.

MATANDA KA NA!

Alam mo na ang tama at mali. Dapat, para sa kabutihan ng mas nakakarami ang tunay na dahilan kaya mo ito ­ginagawa.

Ano ba ang dahilan for all of these? 15 minutes of fame? Additional media mileage?

Ginagawa mo ba ito para sa bayan?

O ginagawa mo ito, kasi, gusto mo ring magkapuwesto sa gobyerno?