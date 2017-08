VIVA PIRATA!

Fully loaded ang arsenal ng Lyceum of the Philippines kahapon, walang awang niluray ang College of St. Benilde, 98-55, at dumiretso­ ang Pirates sa panlimang sunod na panalo­ sa ­gayunding dami ng laro sa 93rd NCAA men’s basketball.

Kumalas ang mga taga-Intramuros sa second quarter sa FilOil Flying V Arena sa San Juan, nagkasa ng 31-10 scoring at mula sa manipis na 16-11 lead sa first ay lumayo ng 47-21 sa break.

Pagkatapos ng three, dinoble ng Lyceum ang kakarampot na 34 points na kinaya ng Blazers sa loob ng 30 minutes ng aksiyon.

“We made crucial stops, we just play as hard as we can,” lahad ni Lyceum coach Topex Robinson.

Hindi lang crucial, kundi buong laro na binulabog ng Pirates ang Blazers. Napakarami pang NCAA records na nailista­ sa laro.

Naglatag ng full court pressure ang Lyceum, napuwersa ang Benilde sa season-worst 40 turnovers na nagresulta sa season-best 46 points ng Pirates, 26 dito sa fastbreaks na season-high din. Ang 40 errors ng Blazers ay ang pinakamarami na sapul nang maglista ng 43 ang San Sebastian sa 82-76 loss sa Letran noong Season 91.

Lumayo nang 91-45 ang Lyceum sa basket ni CJ Perez 3-plus minutes pa sa laro. Ang 43-point winning margin ay pinakamalaki ngayong season.

Pinamunuan ng 17 points ni JC Marcelino ang Pirates, may 16 si Wilson Baltazar at tumapos si Perez ng 14.

Payback time din para sa mga taga-Intramuros na tinalo ng mga taga-Taft 65-61 noong isang taon. Sinangkalan ng Blazers ang panalong iyon para kalsuhan ang 17-straight losses.

“We remembered that time they beat us last year, they were 1-17 then they beat us, that’s the motivation for us,” balik-tanaw ni Robinson.

Sadsad sa 1-3 ang Benilde.