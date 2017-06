Viral video ng Maute na paninira at panununog ng rebulto sa simbahan, pinapa-pullout ng Malacañang

By Abante Online Reportorial

Nababahala ang Palasyo ng Malacañang sa magiging epekto ng kumalat na video ng Maute terror group sa social media na panununog at pagsira sa mga rebulto sa isang simbahan sa Marawi City.

Sa Mindanao Hour sa Malacañang, sinabi ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Spokesman Gen. Restituto Padilla, hiniling na nila ang pag-pullout ng video sa social media sites.

Ayon kay Padilla, propaganda ito ng Maute terror group para lumikha ng galit sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim.

Iginiit ni Padilla na hindi religious war ang nangyayari sa Marawi City kundi laban ng mga teroristang hangad lamang pumatay at maghasik ng kaguluhan.

Umapela naman ang Palasyo ng Malacañang sa mga netizen na maging responsable at huwag basta nagpapaniwala o nagpapakalat ng mga hate campaign, fake news at propaganda ng mga terorista.

Hindi anila ito makatutulong para mawakasan ang krisis sa Mindanao, kundi lalo lamang itong lilikha ng mas malaking gulo.