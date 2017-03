Vilma, sinunod lang ang gusto ng mga kababayan

ANG isyu sa Death Pe­nalty ang mainit pa ring pinag-usapan namin ng Batangas Representative Vilma Santos nang nakausap namin sa programa naming Showbiz Talk Ganern sa DZRH nu’ng Biyernes ng gabi.

Siya ang unang tinanggalan ng committee bago nag-recess ang Kongreso.

Inaasahan na ni Cong. Vi ang pagkaalis ng chairmanship sa Committee on Civil Service ang Professional Regulation dahil iyun ang napag-usapan na matatanggalan ng chairmanship ang boboto ng NO sa Death Penalty.

Sabi ng Star for All Seasons, tuloy pa rin ang panunungkulan niya bilang Congressman ng Lipa at miyembro pa rin siya ng sampung committee.

Nagpapasalamat siya dahil bago pa lang siyang mambabatas, ipinagkatiwala sa kanya ang chairmanship ng isang committee.

Nilinaw ng actress/politician na hindi sariling desisyon niya kaya siya nag-NO sa death penalty.

Kinonsulta niya ang constituents niya sa Batangas bago dumating ang araw ng botohan.

Ani Cong. Vi, “Unang­-una, isa akong taong nagpapahalaga sa buhay.

“Pangalawa, as a representative ng Lipa at district ng Batangas ng Lipa City, ginawa ko ang homework ko, iyun ay nagkonsulta ako sa mga Lipeño kung sila ba ay pabor o hindi sa death penalty.

“May mga sumagot din du’n na they are in favor of death penalty.

“Kaya lang mas nakararami pa rin ang mga Lipeño, siguro kasi tala­gang masyadong prayerful ang mga Lipeño.

“Nandu’n ang Carmel, nandu’n ang Cathedral, Archdiocese of Lipa, med­yo lumamang pa rin na they’re against death penalty.

“Obligasyon ko ‘yun. Hindi ko puwedeng sundin ang sarili ko lang paniniwala o conviction. Kasi, obligasyon ko na ikonsulta ko ‘yan sa mga constituents ko sa Lipa.”

Dagdag niyang pahayag; “Documented sa akin ‘yun, ‘yung mga in favor, ang mga hindi favor. Iyung mga gumawa ng desisyon, hawak ko lahat iyun, ang dokumento sa opisina ko.

“Siguro, ang naging rating namin du’n ay parang 40-60. ‘Yung 40 sa favor sa death penalty. Ang 60, hindi favor sa death penalty. Nagkataon naman na akong representative nila ay nagpapahalaga sa buhay.”

Ngayong recess na sila sa Kongreso at sa Mayo pa ang balik, nag-focus muna si Cong. Vi sa mga proyektong nasimulan niya sa Lipa.

Kung meron sanang movie project na puwede niyang gawin, okay rin pero wala pa raw magandang script na puwede niyang tanggapin.

“Excited din akong makagawa ng pelikula within the year. Kaya lang siguro, wala pa ‘yung perfect script. ‘Yung medyo gusto ko at puwede kong gawin.

“Kasi ang point ko, isa na lang nga ako puwedeng gumawa ng pelikula sa isang taon, eh piliin ko naman ‘yung gusto ko at palagay ko matsa-challenge ako,” tugon ng Congresswoman ng Batangas.