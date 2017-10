Vilma pasabog ang paggiling ngayon sa ‘Magandang Buhay’

SIMULA today, Thursday ay mapapanood ang 2-part birthday special ni Vilma Santos sa Magandang Buhay.

Napaunlakan ni Vilma ang hiling ng award-winning morning show na sa kanila i-celebrat­e ang birthday nito which falls on November 3.

Nag-enjoy nang husto­ ang Star for All Seasons sa nasabing guesting. Humanga ito sa research ng produksyon tungkol sa kanyang buhay.

Maraming aspekto ng buhay ni Vilma ang tinakalay sa nasabing guesting. Katulad na lang ng kanyang childhood, pagiging isang kapatid, kaibigan at ina.

Alam niyo ba na inamin ni Vilma na hindi siya naniniwala sa kasabihang ‘mother knows best’. Malalaman natin sa episode tomorrow kung bakit niya ito nasabi.

At sa mga nakaka-miss kay Vilma na sumayaw, mapapanood ang isang dance number simula bukas sa said morning show.

Kaabang-abang din ang mga celebrities na may surprise appearanc­e at VTR. Para sa mga Vilmanian na ‘tulad ko, interestin­g na mapanood mul­i si Vilma at malaman ang mga pinagkakaabalahan nito, bukod sa pagiging isang public servant.

Kakai inilantad ang ‘nakaraan’ kay Ahron

SA kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na si Kakai Bautista sa status ng naging relasyon nila noon ni Ahro­n Villena.

Naganap ito sa guesting ni Kakai, kasama si Kim Chiu (magkasama sila sa movie na The Ghost Bride) sa Gandang Gabi Vice.

Sa nasabing ‘tell-all interview’, inamin ni Kakai na na-in love siya kay Ahron.

Matatandaan na nagin­g kontrobersyal ang naging special friendship noon nina Kakai at Ahron.

Many people believed there was really something between them. Hanggang sa nagkaroon ng gulo sa dalawa at umabot sa punto na nagsumbatan ito.

Sa social media, nagkaroon ng sagutan sina Kakai at Ahron. Iginiit ni Ahron na hindi naging sila ni Kakai, na labis na ikinasama ng loob ni Kakai.

Dahil na rin pareho ng manager­ sina Kakai at Ahron, si Freddi­e Bautista ay naayos ito. Gusto naming malaman kung tunay ngang naka-move on na si Kakai. At kung ano ang ginawa niya para sa mabilis na maka-move on.

Ang kabuuan ng pag-amin ni Kakai sa Magandang Gabi Vice ay mapapanood ngayong Sunday.