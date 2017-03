Vilma, nanaig ang konsensya

NAGPALIWANAG si Congresswoman Vilma Santos-Recto sa social media bakit hindi siya pabor na ibalik ang parusang kamatayan.

Aniya, “Naniniwala ako sa hustisya. Ang mga nagkasala ay nararapat na patawan ng parusa, karampatan sa nasasaad sa batas.

“But I also believe that everyone has the right to become productive members of society. Everybody deserves a chance to correct their mistakes.

“Reformation. Rehabilitation. Reintegration. Those are the three processes that I believe in.

“Masugid akong sumangguni sa aking mga kababayan tungkol sa pagsasabatas ng Death Penalty.

“On their behalf, I say an adamant NO to the re-imposition of Death Pe­nalty. I fully understand the consequences of not supporting this bill, but in the question of life and death, our conscience prevails.

“Life is simply not ours to take. Mabuhay ang mga Lipeño at mabuhay ang sambayanang Pilipino!”

Ang ilan pa sa mga prominenteng pangalang tumanggi sa pagbabalik ng death penalty ay sina Congresswomen Gloria Macapagal-Arroyo at Imelda Romualdez Marcos.

Sa pagtanggi nilang maibalik ang parusang kamatayan, kahit ka-tuldok ay nabawasan ang poot sa kanilang dalawa.

At the rate things are going, hindi kataka-taka na magiging batas na ang death penaltly.

Sa mga nanalig dito, nawa’y mabawasan nga ang kriminilidad, kawalanghiyaan at kabuktutan.

Kasi, kung hindi ma­tutuldukan ang mga kasamaan, katiwalaan, ganid at pagiging sukab, para saan at ipinatupad pa ang batas na ito?

Kay Kongresista Vilma Santos-Recto, saludo ako sa iyo sa matapang mong desisyon.

Mabuhay ka, Ate Vi!

***

Bilang Vilmanian, masaya ako na part na si Ate Vi ng MMFF 2017 Executive Committee.

Parang creme dela creme, mula sa politics, showbiz, theater onwers at iba pang stake holders of Philippine cinema ang kasali sa Executive Committee.

Ang wish ko lang, mapanatiling finished film ang isusumite sa festival.

Mas bibigyang halaga pa rin ang artistic excellence at narrative na exciting, engaging logical, at hindi insulting sa common sense, intelligence at pagkatao of the masang Filipino.

Pakibantayang mabuti ang Selection Committee.

Dapat piliin nilang mabuti ang mga pelikulang makakalahok para walang alingasngas at kung anu-anong paghuhugas ng mga kamay at finger pointing pagkatapos.

Sa mga nagre-represent sa mga may top executive post, please, HUWAG KAYONG SUMAGOT SA MGA TANONG SA SOCIAL MEDIA.

HUWAG MAGPAKA-BIDA/BIBA LALO NA KUNG HINDI PA NAGHAHARAP-HARAP ANG MGA DAPAT MAGHARAP at lalo na kung wala pang OFFICIAL STATEMENT na napagkakasunduang pwedeng sabibin at ipaalam sa publiko.