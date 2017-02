Vice, pasabog ang himutok ng puso

Luis, nilagnat bago ang kasal

HAVEY: Successful ang Valentine concerts this season.

Bagama’t nakakakaba noong una dahil nasa katabing venue lang ng nag-uumapaw na Araneta Coliseum, puno raw ang #HugotPlaylist sa Kia Theater with Ogie Alcasid, Erik Santos at Ai Ai delas Alas.

Ang ganda raw love songs medley ni Ogie. Bawat buka ng bibig ni Ai Ai ay patok sa audience.

Si Erik ay hataw sa pagkanta at nasa kanya ang matataas na nota sa concert.

Sa Araneta Coliseum ay pumuputok ng tao at sa mga pasabog ni Vice Ganda. Hanggang magsisimula na ang show, mabenta pa rin ang SRO tickets.

Pinakapinag-usapan ang bonggang entrance, costume at hairstyle changes ni Vice.

Pasabog ang kanyang matapang na spoken word segment ukol sa kanyang struggles bilang bading na nahihirapang i-express at gawing public ang kanyang lovelife dahil sa social norms.

Maraming naantig sa segment na ‘yun lalo na ang members ng LGBT community.

Sa Shangri-La The Fort, namayani ang moves at husay ni Gary Valenciano.

Ang super sold out na Masquerade sa Solaire nina Martin Nievera at Lani Misalucha ay bosesan to the max.

Grabe ang mga binanatan nilang kanta, from pop to classical. Walang sapawan.

Umuwi ang lahat nang masaya, feeling sulit hanggang sa meet and greet nina Martin at Lani sa mga CD buyers nila after the show mismo.

Tinapos nina Martin at Lani ang pag-autograph at pagpapa-picture sa CD buyers.

Sa PICC Plenary Hall, certified hit ang Throwback concert at may repeat na ito by May 27 with the same cast Ariel Rivera, Hajji Alejandro, Christian Bautista, Joey Generoso.

Nina and Jinky Vidal.

A day prior, nag-enjoy kami sa Happy Together concert ng The Company at New Minstrels kahit nawalan ng boses si Louie Reyes.

Medyo paputul-putol na at wobbly ang tinig ni Joey Albert.

Medyo walang ingay at balita masyado ang concert nina Kuh Ledesma sa Teatrino at Jamie Rivera sa Sofitel, pero heto ang malaking balita na hindi natuloy this year pero sigurado na raw for next year — ang pagsasanib puwersa nina Vice Ganda at Regine Velasquez sa MOA Arena come Valentine’s Day 2018.

In the meantime, sa mga naka-miss sa Songbird sa Valentine’s Day concert scene, mayroon siyang pinaplanong Anniversary concert sa MOA Arena by the least quarter of the year.

Mabuhay ang OPM at ang Pinoy performers!

***

WALEY: Inapoy ng lagnat na umabot ng 40°C si Luis Alandy noong weekend, bagay na sinabi na­ming lampas sa wedding jitters dahil nakatakda na siyang ikasal sa Biyernes sa kanyang magandang fiancée na si Joselle Fernandez.

Isa dapat si Martin Nievera sa wedding singers nila pero dahil guest si Martin sa concert ng The Journey sa February 17, in-advance na lang ni Martin at bumawi pa sa couple nang gawan niya ang mga ito ng impromptu na kanta.

Naipasok ni Martin ang mga detalyeng GYM, LOVE, SMILE, EYES at marami pang detalye na on-the-spot lang na-create.

Dedicated ni Martin ang IKAW medley sa magkasintahan kasama ang Ikaw Ang Pangarap, Ikaw Ang Lahat Sa Akin, Ikaw Lang Ang Mamahalin at Ikaw — na anthem pangkasal.

Overwhelmed ang magkasintahan — at ngayon lang nagsisink-in na huli na nilang Valentine’s Day bilang single na mga indibidwal.

Ipapalabas na lang sa reception ng wedding nina Luis at Joselle sa Friday ang Valentine surprise ng concert king sa kanila.

Congratulations at Best wishes, Luis & Joselle Alandy!

***

For your comments, opinions and contributions, you can DM me on IG and tweet me at @iamnoelferrer.