Vice Ganda, dumantay sa PRIVATE PART!

MAY problema bang kakaharapin si Vice Ganda?

Sa isang social networking site, may ganitong post ang isang hombre, “@MTRCBgov pak­i review ang episode today (June 20, 2017) ng It’s SHOWTIME ng ABS-CBN.

Hinawakan ni Vice Ganda ang private part ng isang male host.”

May pumatol sa post ni hombreng concerned at ang hanash nito, “kahit violated yung hinawakan d yun magre­reklamo dahil sa estado ng baklang ‘yan compared sa kanya na baguhan.”

Pinanood ko ang nasabing video.

Parang mga lalaking patong-patong na nakahiga. Parang si McCoy de Leo­n at iba pang Hashtag members ‘yung kasali sa game ba o drama-dramahan?

Parang wala pang three seconds at tila hindi naman sinasadya na maipatong ni Jose Marie ang kamay niya sa lalaking nakahiga.

Naka-black and white striped pol­o shirt ang hombre at ‘yun na nga, ang young man tried to protect himself, tinakpan na niya ang kanyang hinaharap with his arm kasi nga, baka mag-strike two si Ganda sa kanyang kapil­yuhan.

Hindi siya maituturing na “groping” per se, parang pasimpleng dantay na walang malisya, spontaneous ang pangyayari kumbaga.

It was all for the sake of fun at para magtumili at maghumiyaw ang live studio audiences na haping-hapi sa kanilang pinapanood.

May nag-reak pa sa pangyayari na, “Laro lang yan, mga bes, ‘wag bitter at masyadong sensitive sa nakikita.”

Ang tanong, hanggang saan ba ang PLAYTIME na pwedeng gawin sa isang noontime varie­ty show?

Ang hindi sinasad­yang pagdantay ni Vice Ganda sa crotch of the hombre, ang mga powers-that-be sa It’s Showtime, dapat bang i-call ang attention ni Vice Ganda, ipatawag siyang muli sa “principal’s office” at pangaralan tungkol sa kabutihan at kagandahang asal?

Dapat bang mag-imbestiga at umepal ang MTRCB dito?

Sa taong hindi nagustuhan ang ginawa ni Ganda, tama bang tawagin siyang “bitter” at masyadong “sensitive” at binibigyang malisya ang mga pangyayaring hindi dapat pagmalisyahan?

Is this a case of sexua­l harrassment na pilit na itinatago sa isang playfu­l premise?

Real ganda problem para sa Di Kagandahang Bisyo or dedeadmahin lang ito?