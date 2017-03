VICE, DEDMA SA PASARING NI NORA

ILANG solid Noranians ang nakatsikahan namin na nagsabing hindi nila pinanood ang guesting ng Superstar sa JACKPOT & POY game segment ng Eat Bulaga noong Sabado.

Para sa kanila, OFF ang biglang pagba-back out ni Mama sa It’s Showtime kung saan ay special juror sana siya sa grand finals ng TAWAG NG TANGHALAN.

Ang dahilan daw ni Mama Guy ay ang main host ng It’s Showtime na si Vice Ganda.

Hindi raw ito kaya ng Superstar, kaya ang final decision niya ay huwag nang mag-guest pa sa nasabing noontime show ng ABS-CBN.

My dialogue pa si Mama Guy na hindi ­kaya ng puso niya ang mga pambabastos sa kanya noon ni Vice.

Idinagdag pa raw ng Superstar na basta makapagpatawa lang daw ng tao ang gay TV host/comedian, kahit makapambastos na ito ng kapwa ay ginagawa raw nito.

Mukhang ayaw ­patulan ni Vice ang ­patutsadang ‘yon ni ­Mama Guy.

Ang sabi ng mga maka-Vice, huwag gawing dahilan ng Superstar ang kanilang idolo para i-justify ang pagiging unprofessional ni Mama Guy.

Marami ang nakakaalam na unang nag-commit sa It’s Showtime ang Superstar at big­lang sa Eat Bulaga na lang nag-guest.

Sabi ng ilang ­solid Noranians na nakakaalam ng gagawin ­sana ng It’s Showtime for Mama Guy sakaling na­tuloy ito as special juror ng TAWAG NG TANGHALAN, nakakapanghinayang ang ginawa ng Superstar dahil may special tribute sana para sa kanya.

Samantala, ‘yung ibang Noranians, nauunawaan nila ang desisyon ng Superstar at ­maging sila ay galit kay Vice ­dahil sa dahilan ni ibinigay ni Mama Guy.

At least, BIG NEWS na naman si Mama Guy, ‘noh?!

***

Grabe as in grabeee ang repeat ng Masquerade concert nina Martin Nievera at Lani Misalucha sa Solaire Resort and Casino noong Sabado.

Puno pa rin ang grand ballroom ng nasa­bing hotel, huh!

Soldout ang tickets sa repeat kaya nanghina­yang yata ang producer na si Anna Puno na hindi ginawang two nights ang nasabing repeat, ‘noh?!

Sabi ni Martin, favorite niya si Erik ­Santos na nanood ng repeat ng Masquerade, pati si Arnel Pineda na nag-support din sa kanila.

Nakita rin namin sa repeat ng concert sina Anthony Taberna At Claire de la Fuente (na isa sa magpe-perform sa next concert na ipoprodyus ni Anna).