Vic-Ai Ai at Vice Ganda, matindi ang bakbakan ngayong gabi

NGAYONG gabi (September 24) na magsisimula ang bagong show nina Vic Sotto at Ai Ai delas Alas na game show, gag show, ang Bossing & Ai. Mapapanood ito pagkatapos ng Kapuso Mo Jessica Soho.

Meaning, makakatapat nina Bossing at Ai Ai ang programa ni Vice Ganda sa ABS-CBN.

Malapit na ring simulan ang bagong talk show ng tatlong lolang sina Lola Tinidora, Lola Tidora, at Lola Nidora. The Lola’s Beautiful Show naman ang title nito na bale papalit sa timeslot ng Trops bago mag-Eat Bulaga.

Comedy pa rin ang format, pero at least talk show na naman para merong venue na makapag-promote ang mga programa ng GMA 7. Wala na kasing naiwang talk show pagkatapos matsugi ang Startalk.

Meron lang silang natirang MARS na nasa GMA News TV naman. Kaya walang programang puwedeng mag-promote ng mga programa nila at mga artistang inilo-launch.

Hindi kagaya ng ABS-CBN 2 na meron pa rin silang Tonight with Boy Abunda, may Gandang Gabi Vice pa at Magandang Buhay na nagagamit nila para i-promote ang kanilang mga programa at mga baguhang artista.

“Baron, pakabait ka!” — Liza Diño

SA Facebook account ni Baron Geisler namin unang nakuha ang balitang na-lift na ng grupong PAMI ang ban laban sa kanya. Nai-post niya sa kanyang FB account ang pasasalamat sa FDCP Chairperson Dino.

“Pakabait ka ha? Remember what I asked from you. ‘Yun lang. Respeto at pagmamahal sa trabaho mo at sa mga katrabaho mo. Good luck on your future endeavors Baron,” sabi ni Chairman Liza kay Baron.

Aminado ang aktor na talagang naapektuhan siya dahil wala na siyang nakuhang trabaho dahil hindi siya puwedeng isama sa project na ang mga artista na hawak ng miyembro ng PAMI ang mga bida.

Nakausap naman namin kahapon ang Presidente ng PAMI na si Ms. June Torrejon, at nilinaw niyang wala naman daw talagang lift na nangyari.

“Simula nu’ng tinanggal na siyang talent ng ALV ni Arnold Vegafria (na PAMI member) nawala na ‘yung sanction namin sa kanya. Kasi hindi na siya hawak ng PAMI member eh,” pahayag ni Ms. Torrejon.

“Pero malaking tulong ni Liza to clear the air,” dagdag niyang pahayag.

Nilinaw namin sa kanya kung puwede nang makatrabaho ni Baron ang mga talents niya. Oo naman daw.

Sa ngayon ay may ginagawang stageplay si Baron, at kasama siya sa pelikulang Right to Kill ni Direk Brillante Mendoza.