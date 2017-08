Vhong sorpresang pakakasalan ang gf

Nu’ng nakaraang presscon ni Vhong Navarro sa Mang Kepweng Returns ay nasabi na niyang pinaplano na niya talagang magpakasal sila ng non-showbiz girlfriend niyang si Tanya Bautista.

Ngayong humarap na naman siya sa press para sa pelikula nila ni Lovi Poe na Woke Up Like This ng Regal Films, naungkat na naman ang planong pagpapakasal, at ganu’n pa rin ang kanyang sagot.

Inamin naman niyang nagkakaedad na siya at dapat na raw talaga silang magpakasal.

Ayaw na lang niyang sabihin kung kailan, ­dahil gusto na raw niyang ­sorpresahin ito.

Pero inamin na rin ni Vhong na itong kasong hinaharap niya na sangkot sina Cedric Lee at ­Deniece Cornejo ang dahilan kaya hindi pa nila napagdesis­yunang magpakasal.

“Iyun talaga ‘yung rason kung bakit naaantala nang naaantala. Pero kasi, kay God na lahat eh.

“So, parang inaano ko na kung talagang kasama sa daloy ng buhay ko itong mga pagsubok na ganito, dapat na matanggap natin ‘yan.

“Kumbaga, hindi naman puwedeng huminto­ itong naghihintay sa akin, itong girlfriend ko na maging wife in the ­future,” saad ni Vhong.

“Kaya sabi ko, ayokong magsabi ng taon o buwan, bibiglain ko na lang siya,” dagdag niyang pahayag.

Hindi na raw niya hihintaying matapos ang kaso, dahil ayaw niyang paasahin ang babaeng pakakasalan niya.

Nagpapasalamat siya dahil hindi ito nangu­ngulit. Nandiyan lang sa tabi niya para sumuporta sa kanya.

“Sobrang understanding naman talaga niya. Nasa likod ko lagi ‘yun.

“Kung ano man ‘yung mga bagay na nangyayari, talagang todo suporta siya sa akin,” sabi pa ng lalaking bida ng Woke Up Like This.

Basta, sosorpresahin na lang daw niya ito, at mababalitaan naman ­ natin.