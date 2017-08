Vhong, hirap na hirap sa pag-i-English ni Lovi

NAG-IPIT ng NOTCHES si Vhong Navarro sa gender-bending comedy ng Regal Films na Woke Up Like This.

Nagkapalit kasi sila rito ng katauhan ni Lovi Poe. As in paggising ng basketball player si Lando (karakter ni Vhong), nasa katawan na siya ng hot model na si Sabrina (karakter ni Lovi).

Anong feeling na NAKAIPIT ang kanyang JUNJUN?

“Masakit. Hindi ako komportable. Kaya nga sabi ko, ginawa ko na lahat dito sa pelikula na ‘to,” natatawang dayalog sa amin ni Vhong.

Bakit niya kailangang mag-ipit?

“Para maramdaman ko. Kasi, wala namang ganu’n (nota) ang babae, ‘di ba?

“Ang bading, ginagawa ‘yon (ang pag-iipit). So, alam ko ‘yung hirap.”

Ani Vhong, nagsuot din siya ng girdle at hindi siya makahinga.

Nag-swimsuit ba siya sa movie kaya siya nag-ipit?

“Hindi naman. Kay Lovi ‘yon. Mga gown, ganu’n. Eh kailangang mag-ipit, kasi bumubukol siya, eh.

“Masakit! Ha! Ha! Ha!” natatawang pakli ng comedian-TV host.

May hirit si Lovi nu’ng Woke Up Like This presscon na ang sarap na hindi nito kaila­ngang maghubad sa movie at wala itong love scene.

Sey ni Vhong, kung si Lovi ay hindi naghubad, siya ang naghubad. Halos pinakita na raw niya lahat dito, so challenging ito for him.

Paliwanag niya, ‘yung Sabrina character ay tunay na babae, kaya hindi siya dapat magmukha at magkilos bading.

Natatawang angal pa ni Vhong, hirap na hirap din siya sa pag-i-English ni Lovi.

Aniya, laking-kalye kasi siya, so bawal sa kanya ang Ingles. Duguan ang ilong niya ‘pag may kausap siyang fo­reigner, kaya ang sinasabi niya rito ay mag-text na lang sila.

Kaya sabi ni Vhong, kung hirap si Lovi na gayahin siya, IT’S A TIE dahil hirap na hirap din siyang gayahin ito.

Sa set ay binabantayan nila ang isa’t isa sa mga eksena na kaila­ngan nilang gayahin ‘yung isa. Suporta­han sila.

Dahil sa naranasan niya sa pelikula ay napadayalog si Vhong na ang hirap palang maging babae.

Ang lalaki raw kasi, paggising ay puwede nang umalis. Ang babae, ang dami pang kailangang gawin sa sarili nila.

Sambit niya, the best ang mga babae kaya dapat ginagalang at nirerespeto.

Nagkatrabaho na sina Vhong at Lovi sa Shake, Rattle & Roll XIV, pero halos hindi sila nag-uusap doon. Maiksi lang ang shooting days nila.

Dito sa Woke Up Like This na-appreciate ni Vhong si Lovi, na ang saya nitong kasama at tawa lang nang tawa.

Sa tuwing magkikita sila at sa bawat eksena nila ay laugh kete laugh ang Lovi.

Ani Vhong, masarap kaeksena ‘yung tawa nang tawa dahil lalo kang gaganahan. Bilib din siya dahil napaka-professional ni Lovi.

Sa August 23 ang showing ng Woke Up Like This sa mga sinehan nationwide.