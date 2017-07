Veteran actress, umasa sa wala

By Jun Lalin

IRITABLE ang isang veteran actress na nagpoprodyus ng mga concert sa handler ng isang singer/actress.

Ilang linggo na kasi siyang nakikipag-usap sa handler na ‘yon tungkol sa concert na ipoprodyus niya at inaa­yos na niya ang tungkol doon.

Noong una siyang nag-inquire, sinabihan siya na hindi puwede ang araw na gusto niya dahil sa malaking event ng management team ng TV network na kinabibilangan ni singer/actress.

“Eh, gustung-gusto ko si ….. (pangalan ng singer/actress), kaya ang ginawa ko, inagahan ko na lang ng isang araw ang concert na ipoprodyus ko.

Pati sa …. …. (pangalan ng venue), sinabi ko na maiiba ang date na naka-reserve sa akin.

“Pero after ilang weeks nga na kausap ko na ‘yung …. (pangalan ng handler), biglang sinabi sa akin na hindi pala puwede dahil may concert ang alaga niya after ilang days lang ng concert dapat sa akin.“Naloka naman ako!

Sana, sinabi na lang kaagad na hindi puwede para hindi na ako nahirapan pa. “Sana, hindi na ako pinaasa pa. Naiinis talaga ako. Napagod-pagod ako.

Umasa lang pala ako sa wala!“Iniisip ko nga na kausapin ang lawyer ko tungkol diyan!” naiiritang sabi pa ng veteran actress cum concert producer.

Sa ngayon, may ibang singer na na nakuha si veteran actress para sa ipoprodyus niyang concert, pero hindi siya ang tipong basta na lang mananahimik sa ginawa sa kanya ng handler ng singer/actress.

“Buti pa ‘yung manager ni ….. (kilalang concert king), nang kinausap ko, hindi basta nag-yes. Nag-check mabuti at nang walang maibigay na schedule sa akin, nag-no na. “Mas OK naman kausap ‘yon!” sabi pa ni veteran actress cum concert producer.

Kilala sa katarayan si veteran actress kaya for sure, hindi siya basta mananahimik dahil sa “experience” niyang ito sa handler ni singer/actress, huh!

***

Kina-career ng Dabarkads ang #DabarkadsGoals na special competition segment para sa 38th anniversary month ng longest running noontime show na Eat Bulaga.

Noong Miyerkules, tinalbugan ng tandem nina Patricia Tumulak (na naging controversial na naman lately dahil sa pahayag niyang hindi niya type si Alden Richards dahil sa pamba-bash sa kanya ng ibang AlDub fans) at Joel Palencia sina Paolo Ballesteros at Taki Saito.

Sina Ryzza Mae Dizon at Wally Bayola naman ang tinanghal na winners kahapon kalaban sina Anjo Yllana at Allan K.

Mamaya, ang tandem nina Ruffa Gutierrez at Gov Lloyd ang kalalabanin ng tandem nina Alden Richards at Sinon Loresca.

Kaya namin sinabing kina-career ng Dabarkads ang special competition segment na ‘yon ay dahil kanya-kanya sila ng taguan kapag nagre-rehearse.

Gusto rin kasi ng production staff na magkagulatan na lang ang magkakalabang tandem kapag nakasalang at nagpe-perform na sila.

Bukas, kalalabanin ng winners ng Miyerkules at Huwebes ang mananalo mamaya.

Next week, may championship sila, pero marami pang “surprises” na magaganap sa #DabarkadsGoals.

Masaya ang AlDub fans na kahit hindi sina Alden at Maine Mendoza ang magka-tandem sa #DabarkadsGoals ay hindi sila na­ging magkalaban.

Next week pa sasalang si Maine na ang ka-tandem ay si Ryan Agoncillo.