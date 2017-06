VENUS, TULUY-TULOY SA PAG-AARAL

KAPURI-PURI ang 2010 Ms. Universe 4th runner-up Venus Raj na tinapos ang pag-aaral sa UP.

Natapos ni Venus ang Master of Arts in Community Development sa University of the Philippines.

Proud na proud sa kanya ang pamilya pati ang management niya sa Aces and Queens ni Jonas Gaffud.

Bago nag-UP si Venus, nagtapos siya ng Journalism degree sa Bicol University kung saan cum laude siya.

Kamakalawa lang nag-graduate si Venus, at ang kuwento sa amin ng ilang taong malapit sa kanya, may naghihintay nang trabaho sa kanya.

Pero parang type pa rin ng dating beauty queen ang showbiz dahil naisantabi muna niya ang ilang hosting jobs niya at ilang projects sa TV dahil nag-focus ito sa pag-aaral.

Proud na proud si Jonas na nag-post sa IG ng mensahe para kay Venus, “To the woman who star­ted the winning streak of the Philippines in the field of beauty pageants especially in Ms. Universe, I am mighty proud of you @onlyvenusraj. May you continue to shine and be a blessing to others.

”Magkakasunod ang mga post ni Venus sa Instagram na masaya at proud sa major-major achievement na ito.

Maganda ang isang post niyang quotation mula kay Chris Tiegreen, “Battles are won in His strength, not ours. ­Wisdom comes from above, not within.

“His power is perfected in our weakness. We are simply vessels. Without Him we can do nothing.

”Kahit sa mga nakaraang interview ni Venus ay lagi niyang pinupuri ang Diyos dahil lahat ito ay nakamit niya sa tulong ng ating Panginoon na lagi niyang dinadakila.

Nabanggit din niya sa IG na muntik-muntikan na siyang sumuko, pero hindi siya nagpatalo at nagpursige siya.

Maganda rin ang mensahe niya sa mga kapwa graduates na sinabi niyang huwag tumigil sa pag-aaral.

Sabi niya sa isang post, “Sa lahat na magsisipagtapos, let us still ­consider ourselves students of this life. “Never stop learning. When we stop learning, we stop growing. There are far more lessons that we have to discover. “Don’t be afraid of the process, God is with you.”

***

Nakakatuwa ang ­ganitong tao na hindi ­nagagapi sa mga dumarating na hadlang para maabot ang pangarap.

Ganyang din ang ins­pirasyon ni Jodi Sta. Maria kaya gusto nitong makapagtapos sa pag-aaral.

Nagpapasalamat si Jodi dahil na-consider ang ibang units na napag-aralan niya kaya nasa third year na ito ng kursong Psychology sa Southville.

Nakalimutan lang namin ‘yung nabanggit­ ­niyang major sa Psychology na gusto niyang mapag-aralan at ma-specialize. Hindi pa masabi ni Jodi kung kakayanin niyang tumuloy sa pagdodoktor.

Kailangan kasing tumigil ka muna sa pag-aartista kapag nag-focus na sa Medicine. Kaya rito raw muna siya sa Psy­­cho­logy mag-focus.

Samantala, nakakatuwa ang ilang post ng Cavite Vice Governor Jolo Revilla kasama si Jodi Sta. Maria.

Parang kuha sa ­Boracay ang mga nai-post nito kung saan naikuwento niyang mas pinili pa ni Jodi na mag-aral kesa magliwaliw o maligo roon.

Nagpasalamat siya sa magandang blessing na ito kasama ang pina­kamamahal niya sa buhay.

Napapangiti lang si Mayor Lani Mercado nang tinanong namin tungkol sa napapabalitang balikan ng dalawa.

Basta, masaya lang siya kung saan masaya ang kanyang mga anak. Saad ni Mayor Lani, “I am happy that he is happy. He’s inspired and mukhang may pag-ibig na naman sa kanyang puso.

“Lagi ko naman ­sinasabi sa mga anak ko na, kapag kayo, kayo eh. Love will find a way.

“Kahit anong hadlang ng mga taong nakapaligid, ng sitwasyon, idasal n’yo lang. Kung kayo talaga, kayo talaga.”