VENGANZA MOTIBO SA PINASLANG NA 13-ANYOS?

Paghihiganti ang isa sa nakikita ng pulisya na motibo nang pagpatay sa 13-anyos na binatilyo sa harap ng kanilang bahay ng nag-iisang suspek sa Pasay City kamakalawa ng hapon.

Sa panayam kay Senior Supt. Dionisio Bartolome Jr. kahapon, sinabi nitong na maaari umanong paghihiganti ang motibo nang pagpaslang dahil sangkot ang mga kapatid ng nasawing binatilyo na si Jayross Brondial sa tutok-kalawit at robbery-holdup.

“Noong isang taon, ang ilan pong grupo ng Brondial ay naaresto na po dito sa Pasay, nakasuhan at nakulong na po ‘yung iba” ani Bartolome.

Habang ang isa sa mga kapatid ng binatilyo ay naaresto sa lalawigan ng Cavite at napatay naman ang isa pa sa Lungsod ng Makati.

Kaya’t malaki ang hinala ng pulisya na paghihiganti ang motibo.

Ayon pa kay Bartolome, posible rin umanong ‘mistaken identity’ ang nangyari dahil may ibang target umano ang suspect sa harap ng bahay ng biktima at maaaring inakala ng salarin na ang menor-de-edad ang kanyang hanap.

Sinabi pa ni Bartolome na sa kasalukuyan ay hindi pa makausap ang pamilya ng binatilyo dahil sa nangyari dito at kanila umano itong iginagalang dahil nasa nagdadalamhati pa ang mga ito dahil sa naganap na insidente.

Sa oras umano na mailibing na ang bata ay kanilang iimbitahan ang mga magulang o kaanak ng biktima sakaling makakuha sila ng impormasyon hinggil sa pagpaslang dito.

Magugunitang pinagbabaril ng lalaking naka-motorsiklo ang batang Brondial habang nakaupo at nakatambay sa harap ng kanilang bahay kamakalawa ng alas-tres ng hapon at nasapol ito sa ulo at katawan. Kahit sugatan ay nagawa pa umanong makatayo ay makalakad ng ilang hakbang ng biktima bago tumumba sa kalsada, ngunit muli itong binaril ng ilang ulit ng salarin bago tumakas sa hindi nabatid na direksyon.

Hindi nakilala ang tumakas na salarin dahil nakasuot ito ng full-face helmet at sakay ng kulay pulang motorsiklo na hindi naplakahan.

Narekober naman sa crime scene ang dalawang bala at anim na basyo ng kalibre .45 baril.

Nangako naman si Bartolome na kanilang tututukan ang pagpaslang sa bata.