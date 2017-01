VAT exemptions sa seniors, PWDs ‘di tatamaan ng tax reform

Siniguro ng Duterte administration na walang pagbabago sa tinatanggap na exemption sa value added tax (VAT) ng mga senior citizens at persons with disabilities (PWDs) sa isinusulong na tax reform ng gobyerno.

“Ang good news po dito, ang senior citizen VAT exemption at sa PWD ay hindi tatanggalin pero ang gagawin po natin ay aayusin po natin ‘yung sistema. For example through a national ID para ‘yung leakage ay maiwasan, na ang benepisyo lang ay mapupunta sa tamang tao,” paglilinaw ni Department of Finance (DOF) Undersecretary Karl Kendrick Chua sa press briefing sa Malacañang nitong kamakalawa.

Binigyang-linaw ni Chua na layon ng ipatutupad na tax reform ay mapababa ang poverty rate sa bansa mula sa 22% ay gagawing 14% na daan upang ang Pilipinas ay maging middle-income country sa 2022.

Umapela rin si Chua sa ilang tumitingin sa tax reform bilang pabigat na tingnan ang pangkalaha­tang epekto nito sa bansa.