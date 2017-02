VANESSA AT ASAWA, SHUT UP NA!

MALAKING bagay ba na pinag-usap at pinagharap ng Star Magic ang may visible war na sina Da­niel Matsunaga at Erich Gonzales?

Hindi lang ito mala­king bagay, sigh of relief siempre ito para sa fans nina Dandan at Gonzales.

Tama lang na they talk about their issues privately at huwag gamitin ang social media sites sa kanilang argumento, debate at diskurso.

Very, very good ang Star Magic sa ginawa nilang ito.

Sana rin, ngayong ang main protagonists ay pinagharap na… ang mga sawsawerong bashers at haters, shut up na kayo.

Dapat na in full shut up na rin si Vanessa Matsunaga-Sunga at ang hubby nitong non-showbiz pa naman, feel na feel din ang role niya bilang the fabulous Mr. Epal.

So, what happens now?

Ang magpapataas sa collective kilays of all the maricones, eh kung my pralala at kiyeme latik na the “show abroad did them good” at may chance na mag-reunite and it feels so good sina Daniel at Erich.

Pag nangyari ang ganyang story arc, alam na alam na talagaang GIMMICK with a capital G.