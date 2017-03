Valeen at Gabbi, hate ng fans ni Maine

TOTOO kaya ang chikang ang fans ni Maine Mendoza, siksik, liglig at umaapaw ang pagkapoot kina Valeen Montenegro at Gabbi Garcia?

Ang dahilan, ang dalawang babaita ay may photo for poste­rity moment kay Alden Richards na kasamahan nila sa Sunday PINASaya.

Bash kete bash! Lait kete lait daw ang supporters ng Philippine Sweetheart dahil sa nasabing insidente.

Para sa kanila, walang ibang pwedeng babae na dapat makitang katabi o kasama man lang ni Richards sa mga larawan.

Unfair ito para sa dalawang dalaga. Unfair din ito kay Alden. At lalong unfair ito kay Menggay.

Ang pag-aalburoto ninyo, ang bashing and hating of innocent folks, kahit paano eh may ­ep­ekto sa inyong idolo.

Mga ineng, nenita, totoy, iho at iha at mga maricones… pakibuksan ang pag-iisip. Mas lawakan ang pang-unawa.

Rise above whatever anger, hatred or rage that you are currently feeling at tanggapin ang mga katotohanang ayaw ninyong tanggapin.

Magiliw, mabait at malambing sa kanyang mga katrabaho si Alden. Walang masama kung magpa-picture sa kanya ang kapwa niya artista at sa kahit kaninong babae, lalaki, bakla o tomboy.

Mahal niya ang kanyang fans kaya dapat walang isyu kung kanino man siya nakikipag-picture-picture.

Oo, magka-love team ang dalawa pero hindi ninyo PAG-AARI kahit sino man sa kanila.

Wala kayong karapatang MAG-UTOS o MAGDIKTA na dapat 24/7, laging sila ang magkasa o magkadikit.

Hindi pa sila mag-asawa. Lalong hindi pa sila umaamin sa tunay na estado of their relasyon.

Together sila lagi sa Destined to Be Yours na hindi ko sure kung pinapanood ninyo dahil tumamlay na naman ang TV ratings nito.

Lagi rin silang nasa Eat Bulaga. At sa mga commercial endorsements na kinukuha sila as “pair.”

Dapat, tanggap ninyo na sooner or later, “magkakahiwalay” rin ang phenemomal love team dahil they need to explore other opportunities and work with other artists for their personal and artistic growth.

At kung magsasaliksik kayo, malalaman ninyo na sa showbiz kasaysayan, mas nakakatakot kung ang mag-loveteam ay naging mag-asawa.

Naghihiwalay lamang ang mga dekolor at puti nila.

Buhay na patotoo sina Sharon Cuneta & Gabby Concepcion, Pops Fernandez & Martin Nievera, Lotlot de Leon & Ramon Christopher.

Kesa mang-away kayo, alipustain ang ibang artista, suportahan ninyo na lang ang mga projects nina Alden at Maine para hindi masabing pa-La Ocean Deep na ang dalawa.

Pag may mga produkto silang ineendorso, pag-ipunan at gawing numero uno sa merkado.

Pag may mga live appearances sila, sumugod sa malls.

At inuulit ko, panoorin ninyo ang Destined To Be Yours. Mahiya kayo sa mga minamahal ninyong sina Alden Richards at Maine Mendoza kung palaging hindi ganu’n ka-impressive ang ratings.

Pag nawala agad ito sa ere, walang ibang pwedeng masisi kundi kayong mga palaaway na mga faney.