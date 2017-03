Utos ng hari ‘di puwede mabali sa tax amnesty

Mistulang magkakasubukan ng powers sa Palasyo ng Malacañang kaugnay sa ipinopormang tax amnesty ng gobyernong Duterte sa isang kumpanya ng sigarilyo na may kinakaharap na tax cases.

Ito ay matapos na pa­nindigan at sang-ayunan ni Chief Presidential Legal Counsel (CPLC) Salvador Panelo ang posisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na legal at walang paglabag sa batas ang pagpasok sa kompromiso sa mga tax cases kagaya sa Mighty Corporation.

Sinabi ni Sec. Panelo, malinaw na pinapayagan sa batas ang kompromiso sa mga tax cases at walang paglabag dito.

Ayon kay Panelo, dapat ding alalahanin nina Department of Finance (DOF) Secretary Sonny Dominguez at Bureau of Internal Revenue (BIR) Commissioner Cesar Dulay na de kalibreng abogado si Pangulong Duterte at alam nito ang batas.

“The law allows compromises on tax cases. Always remember PRRD is a lawyer of caliber, he knows his law,” ayon kay Panelo.

Naniniwala din si Panelo na maaring magbago ang posisyon nina Dominguez at Dulay para papayag na rin sa kompromiso sakaling isulong ng Pangulo.

“But first the case should be filed first in the court before any compromise is discussed. But the President is correct, compromise (to tax cases) is allowed by law, it is legal,” dagdag ni Panelo.

Naunang sinabi ni Duterte, kaya kukumbinsihin nito sina Dominguez at Dulay na pumayag na sa compromise deal basta resonable kaysa paabutin sa matagalang proseso sa korte ang paghahabol sa mga tax evaders.