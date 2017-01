Nakakalungkot naman ang kinahinatnan ng samahan nina Sen. Vicente ‘Tito’ Sotto at dating child star Aiza Seguerra.

Nagkalamat dahil sa paninindigan nila sa kanilang mga ipinaglalaban.

Kontra si Sotto sa pamamahagi ng condom sa mga mag-aaral sa high school samantalang si Seguerra ay pabor naman sa naging hakbang ng Department of Health (DOH).

Nakilala si Aiza nang maging runner up sa Little Miss Philippines noong 1987 sa Eat Bulaga.

Naging bahagi ng programa sa mahabang panahon. Kung ano ang ginagawa ngayon ni Ryzza Mae Dizon, ‘yun din ang dating ginagawa ni Aiza sa EB.

Nagsilbing ikala­wang ama ni Aiza sina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon, ang mga host ng nasabing programa. Sa Eat Bulaga nagkaroon ng pangalan si Aiza sa tulong ­nina Tito, Vic and Joey.

Fast forward. Iba na ang boss ngayon ni Aiza matapos na italaga siya ni Pangulong Rodrigo Duterte ­bilang chair ng National Youth Commission. Ika nga ni Sen. Antonio Trillanes IV, kasama na siya sa kulto ni Panginoong Duterte.

Nang banatan ni Health Secretary Paulyn Ubial si Sotto, inaasahan ko nang kukuyugin ng ibang supporter ng administrasyon ang senador. Hindi ko inaasahan na sa dinami-dami ng supporters ng Pangulo, si Aiza pa ang bumanat kay Sotto.

Huwag na nating pag-usapan kung tama o mali ang argumento ni Aiza. Isipin na lang natin ang pinagsamahan nina Sotto at Aiza. Wala ba sa bokabularyo niya ang “utang na loob” na likas na pinahahalagahan ng mga Pinoy?

Sana hindi na lang nakialam si Aiza sa word war nina Sotto at Ubial o kaya ay personal na tinawagan na lang niya ang senador.

Hindi naman ito portion ng “Bulagaan” na puwede siyang magsabi noong bulinggit pa lang siya na “I have a question”. Nagkaroon ­tuloy ng bagong kahulugan ang pinasikat niyang kanta na “Pagdating ng panahon” dahil sa pangyayari ngayon,­ parang nadugtungan ito ng “pagdating ng panahon, babanatan din kita”.

Nakarating naman sa ating impormasyon na nag-sorry na si Aiza kina Ciarra Sotto, anak ng senador, at Pauleen Luna, asawa ni Vic Sotto. Nagsisisi raw si Aiza sa pagbanat sa pangalan ng senador. Mukhang nahimasmasan din ang dating child star.

Naglabas na ng kanyang baraha si Sen. Panfilo Lacson sa posisyon niya sa House Bill No. 4144 hinggil sa two-tier tax scheme sa sigarilyo.

Mas gusto niyang panatilihin ang nilalaman ng Sin Tax Reform Act o ang R.A. 10351 na nagtatakda ng unitary tax system sa sigarilyo.

“Whatever will benefit the health sector as well as the government’s revenue generation, I would support.

Initially, I’d rather allow the present law to take its course, that is, to allow the automatic shift to (a unitary tax system), monitor and review the implications before taking any legislative intervention, but most importantly, prevent leakages in the sin tax collections,” diin ni Lacson.

Supalpal na naman kay Lacson ang mga kongresistang gustong gumawa ng pera sa pagsusulong ng two-tier tax scheme.