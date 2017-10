UST Dean, naghain ng counter affidavit

Naghain ng counter affidavit sa Department of Justice (DOJ) si University of Sto. Tomas Law Dean Nilo Divina, kaugnay sa ginawang pagkakasangkot sa kanya sa hazing slay ni Freshman Law student Horacio “Atio” Castillo III.

Iginiit ni Divina sa kanyang counter affidavit na wala siyang ginawang paglabag sa Anti-Hazing Law, obstruction of justice, o maging sa murder case na isinampa sa kanya.

Inilarawan ni Divina ang kaso bilang isang “conjectures and twisted logic.”

Nagkaroon umano ng “a grave injustice” dahil sa pagkamatay ni Castillo pero isa pa umanong ”injustice” ang ginawa ng ibang panig na nagpasiyang gamitin ang pagkamatay ni Atio bilang ‘demolition job’ laban sa kanya.

Nilinaw ni Divina na siya ay “in-active” sa Aegis Juris mula pa noong 2009 at ipinunto pa ni Divina na dahil sa mandato sa anti-hazing law, ipinagbawal na ng UST ang hazing mula pa noong 2003 matapos ang pagkamatay ng isang estudyante sa ROTC-hazing.

Ipinaliwanag pa ni Divina na hindi niya naganawang makatawag sa mga magulang ni Castillo noong Setyembre 17 dahil wala pang kumpirmasyon sa pagkakilanlan ng namatay na estudyante at kinabukasan pa niya ito nakilala.

“If we juxtapose the acts imputed against me in the Supplemental Complaints with the elements of the offenses charged, it is clear that NOT one of the elements for an accomplice under the Anti-Hazing Law or Sections 1(a) and (c) of Presidential Decree 1829 is present,” ayon kay Divina.

Idinagdag pa ni Divina na may nagmamanipula at ginagamit ang pagkamatay ni Castillo para siya gibain.