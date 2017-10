UST dean kakasuhan ng pamilya ni Atio

Tweet on Twitter

Kakasuhan na rin umano ng mga magulang ng freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III si University of Santo Tomas (UST) Faculty of Civil Law Dean Nilo Divina kaugnay sa pagkamatay ng kanilang anak.

Ayon kay Atty. Lorna Kapunan, abogado ng mag-asawang Carmina at Horacio Tomas Jr., sasampahan nila si Divina ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Law kasama ang 18 pang miyembro ng Aegis Juris Fraternity na nauna nang sinampa­han ng Manila Police District (MPD) ng patung-patong na kasong kriminal sa Department of Justice (DOJ).

Sa preliminary investigation ng DOJ kahapon, sinabi ni Kapunan na magsusumite sila ng supplemental complaint affidavit kung kaya’t hindi muna nakapagharap ng kanilang counter-affidavit ang mga akusado.

Maghaharap din ng karagdagang ebidensya ang MPD laban sa mga akusadong fratmen at kabilang dito ang mga nakuha nilang bagay sa loob ng library ng Aegis Juris tulad ng mga paddle, pati ang resulta ng forensic at DNA test mula sa Philippine National Police (PNP) Crime Labo­ratory at cell phone records na kailangan pa ng kaukulang kautusan mula sa korte.

Binigyan ng panel ng prosekusyon ang kampo ng mga complainant ng hanggang Oktubre 9 para makapagsumite ng karagdagang testimonya at ebidensya samantalang kailangan namang magharap ng kanilang counter-affidavit ang mga akusado sa Oktubre 24.